La decisión, por nueve votos contra seis, convierte así a Myanmar en el primer país en ser hallado culpable de cometer directamente ese crimen. Los jueces no se quedaron con los cerca de…

Este jueves, un tribunal le dijo al mundo lo que la minoría musulmana de los rohinyás viene repitiendo desde 2017: que son víctimas de un genocidio. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró desde La Haya que Myanmar es culpable de masacres sistemáticas para destruir a este grupo mediante la campaña militar de 2017 en el norte del estado de Rajine.

La decisión, por nueve votos contra seis, convierte así a Myanmar en el primer país en ser hallado culpable de cometer directamente ese crimen. Los jueces no se quedaron con los cerca de 10.000 muertos para medir la escala y se enfocaron también en el daño mental de los sobrevivientes y el efecto sobre la reproducción de la comunidad.

Publicidad

El profesor Fabián Cárdenas, doctor en Derecho Internacional y profesor de la Universidad Javeriana, recuerda que es la primera vez que la Corte da por probadas las medidas para impedir nacimientos: se limitaron los matrimonios y el número de hijos, se negó el registro de los niños y hubo al menos 1.834 violaciones.

El fallo ordena a Myanmar a cesar las violaciones, investigar y procesar a los responsables y reparar a las víctimas. También se insta a facilitar el retorno de los refugiados, restituir sus bienes, buscar a los desaparecidos, rehabilitar a los sobrevivientes y presentar en dos años un informe para fijar la indemnización. Sin embargo, es una sentencia vinculante, por lo que viene desde ahora depende de quienes no están obligados a cumplirla.

“Este es uno de los grandes problemas del derecho internacional. Tenemos una Corte que puede determinar que un Estado ha cometido genocidio, pero no tenemos mecanismos suficientemente fuertes para obligarlo a cumplir sus decisiones. Y eso, por supuesto, genera una enorme frustración, especialmente para las víctimas. Sin embargo, yo no diría que la sentencia es simplemente simbólica, pues puede servir para impulsar otras medidas internacionales y fortalecer los procesos de responsabilidad penal individual”, destaca Enrique Prieto, abogado internacionalista y docente de la Universidad del Rosario.

En la práctica, se le está pidiendo a un Estado controlado por los mismos militares que ejecutaron la campaña que se juzgue a sí mismo, y ahí empieza el problema. Hoy Myanmar está bajo el yugo de Min Aung Hlaing, el general que comandaba el ejército en 2017 y que ha tachado de “imaginaria” la identidad rohinyá. Su gobierno calificó las acusaciones de infundadas en los hechos y en el derecho y nadie espera que cumpla de buena gana.

Cárdenas recuerda que la CIJ no tiene policía y su cumplimiento depende del artículo 94 de la Carta de la ONU y, por tanto, del Consejo de Seguridad, donde China y Rusia han respaldado al régimen. En otras palabras, se puede tener la razón jurídica más sólida del mundo y aun así depender de un veto.

El fallo tampoco detiene el conflicto armado ni la crisis humanitaria en Rajine, y el regreso seguro de los refugiados sigue condicionado a garantías de seguridad que hoy no existen. Además, la CIJ juzga a Estados, no a personas. Es decir, que nadie irá a la cárcel por esta sentencia. Sin embargo, sí fortalece la solicitud de orden de arresto pendiente en la Corte Penal Internacional contra Min Aung Hlaing. Pero es un efecto penal indirecto y lento. Entonces, ¿por qué importa?

En síntesis, ha cambiado la forma de probar un genocidio. Para condenar a un Estado, la Corte exige demostrar que se quiso destruir a un grupo, y esa intención casi nunca aparece escrita, sino que hay que deducirla de los hechos. En 2007, cuando este mismo tribunal juzgó a Serbia por Srebrenica, la Corte fijó un estándar tan alto que era casi imposible de cumplir: el genocidio debía ser la “única inferencia razonable”. Bastaba con que el acusado propusiera otra explicación para librarse. Serbia fue hallada entonces responsable de no prevenir la masacre, pero no de cometerla.

Le recomendamos: Myanmar, primer Estado condenado por genocidio: lo que cambia para el derecho internacional

Esta vez la Corte mantuvo el estándar, pero cerró esa salida. Myanmar alegó que atacaba a un grupo armado y que, como mucho, quería expulsar o castigar a los rohinyás. Los jueces aceptaron que esos motivos pudieron existir, pero dijeron que no excluyen la intención de destruir al grupo, porque pueden ser válidos junto a ella.

Lo que importa, según el fallo, es que la “totalidad de la prueba solo pueda explicarse por la intención genocida”. Es decir, que el acusado puede tener una excusa para cada hecho, pero ya no para todos a la vez. Cada excusa, por separado, puede sonar razonable, pero juntas ya no. Cuando todas las piezas apuntan a una única explicación, la de querer destruir a un grupo, todo apunta a que hay genocidio, aunque también existieran otros motivos.

Acá entra el caso contra Israel, el otro país acusado de genocidio ante la CIJ, en el caso que presentó Sudáfrica por Gaza, que apenas está en alegatos escritos y tardará al menos tres años más, pero en el que ya se observan paralelos con Myanmar. Uno es el ataque a los niños, pues en Gaza han muerto más de 5.000 menores de cinco años. Otra es el arrasamiento con topadoras tras destruir poblados, seguido de construcciones de seguridad, algo que describe la ocupación israelí de más del 60 % de la Franja.

“Esto es muy relevante para Israel, porque buena parte de su defensa ha estado alrededor de que sus operaciones militares tienen como objetivo combatir a Hamás y no destruir al pueblo palestino. Sin embargo, esa explicación no sería suficiente por sí sola. La Corte tendría que mirar el conjunto de las actuaciones, las declaraciones de las autoridades, la destrucción, las condiciones de vida impuestas a la población civil y los patrones de conducta”, dice Prieto.

Aún así, hay que moderar la lectura de lo que podría pasarle a Israel. Las pruebas son distintas y los seis votos disidentes muestran que parte del razonamiento es discutible. Los expertos advierten que el proceso de los rohinyás no implica que la misma Corte condene a Israel. Lo que es casi seguro, dicen, es que le da un nuevo aire al caso, pues si el de Myanmar hubiera fracasado, el impulsado por Sudáfrica habría quedado casi sin aliento.

Este fallo no devuelve lo perdido ni detiene a nadie en la estremecida Myanmar, pero deja algo importante, un mapa para probar la intención de destruir a un pueblo, listo para el próximo juicio de este tipo que vea el mundo. Luego, a la comunidad internacional, insiste Cárdenas, le corresponde que esas acciones no se queden en el papel.

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 35 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com