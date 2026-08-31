Nepal, bajo el agua: el adolescente que salvó a su abuelo durante la inundación

Una mujer camina frente a una vivienda dañada tras las inundaciones repentinas registradas a orillas del río Trishuli, en el distrito de Dhading, Nepal, el 30 de agosto de 2026. Foto: EFE - NARENDRA SHRSTHA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Abhishek Sharma, de 16 años, salió de casa rumbo a la escuela cuando Devighat todavía era el pueblo que conocía, pero antes de que terminara la mañana regresaba corriendo por la misma carretera, con el agua atravesándole el camino y su abuelo cargado a la espalda, mientras la riada avanzaba sobre las viviendas que acababa de dejar atrás.

En mitad del trayecto se había cruzado con el director de la escuela, que venía en sentido contrario y le ordenó regresar.

“Me dijo: ‘No vayas a la escuela. Viene una inundación’”, recuerda el adolescente a EFE, a pocos metros del lugar donde estuvo su casa.

Le recomendamos: Nepal: balance de víctimas se dispara y se acerca a los 1.000 muertos

Abhishek dio media vuelta y comenzó a descender por la carretera que acababa de subir, pero para entonces el agua ya cruzaba la vía. Echó a correr y, más adelante, encontró a su abuelo sentado junto al camino.

“Lo levanté sobre mi espalda y lo llevé cuesta arriba”, relata.

La familia consiguió alcanzar una zona elevada y ponerse a salvo. Nadie resultó herido, pero la casa hacia la que Abhishek había intentado regresar aquella mañana desapareció por completo.

“El río se la llevó. No quedó nada”, dice.

En Devighat, en el distrito de Nuwakot, el barro, las piedras y los escombros se acumularon varios metros sobre las antiguas calles hasta dejar algunas viviendas enterradas prácticamente a la altura de los tejados.

Le podría interesar: La inundación repentina en Nepal abre nuevas preguntas sobre los glaciares del Himalaya

Dentro de varias permanecen cadáveres que cinco días después no han podido ser recuperados porque la inestabilidad del terreno impide en algunos puntos la entrada de maquinaria pesada, constató EFE durante una visita a la localidad.

Devighat es una de las poblaciones golpeadas por las inundaciones que han devastado amplias zonas de Nepal, con cientos de muertos, miles de personas todavía sin localizar y carreteras, puentes y comunidades enteras destruidas o aisladas.

Las autoridades mantienen abierto el balance mientras los equipos de rescate intentan alcanzar zonas incomunicadas y recuperar cuerpos que continúan atrapados bajo viviendas y escombros.

Cinco días fuera de casa

Abhishek y su familia permanecieron cinco días en la montaña antes de trasladarse a un hospital ayurvédico de la zona, utilizado ahora como refugio por algunos de los supervivientes.

Cuando EFE vuelve a verlo, el adolescente camina por Devighat acompañado de tres amigos de aproximadamente su misma edad. Pasan junto a la cerca de un centro improvisado para recibir los cadáveres recuperados, donde drones aterrizan con cuerpos sujetos a camillas, y continúan después por las calles cubiertas de barro del pueblo en el que vivieron.

También puede leer: Milagro en Nepal: así fue el rescate de 350 trabajadores en un túnel tras las inundaciones

Abhishek habla de la mañana de la inundación con frases breves. En algún momento se ríe mientras responde y luego vuelve a contar cómo encontró a su abuelo y se lo cargó a la espalda.

Cinco días antes iba camino de la escuela. Ahora atraviesa con sus amigos un pueblo en el que algunas casas siguen enterradas con sus muertos dentro y la suya ya no está.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com