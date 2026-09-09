El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este miércoles que demandará por difamación al periódico Haaretz por su información sobre la advertencia del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, antes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Netanyahu anunció una demanda contra Haaretz por afirmar que Emiratos Árabes Unidos le advirtió días antes del 7 de octubre sobre los planes de Hamás, una revelación que vuelve a poner bajo presión al primer ministro israelí por lo ocurrido antes del ataque.

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Netanyahu demandará al medio que reveló que sabía del ataque de Hamás en 2023

En una publicación en X, Netanyahu afirmó que no mantuvo ninguna conversación con el presidente emiratí entre comienzos de septiembre de 2023 y el 7 de octubre, y añadió que también demandará al periodista que publicó la noticia y a «otros actores» que, según su versión, «han urdido una calumnia» contra él.

Según la cabecera israelí, que reconstruye cómo se fraguó este intercambio entre ambos líderes tras una investigación basada en «decenas de fuentes en Israel y en todo el mundo, incluyendo altos funcionarios, así como grabaciones, documentos internos y correspondencia», la conversación se produjo por vía telefónica, duró 45 minutos y fue desoída por Netanyahu.

De acuerdo a Haaretz, Bin Zayed concretó que el entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar, estaba fraguando un ataque que provocaría un gran derramamiento de sangre, desestabilizaría la región de Oriente Medio y socavaría los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes.

Tras la publicación, el diario Times Of Israel indicó que había confirmado el contenido de la noticia con una fuente emiratí familiarizada con la conversación.

En su mensaje, Netanyahu asegura que se ha revisados «minuciosamente» el diario de llamadas del primer ministro esos días y no se ha encontrado rastro de la llamada. Tampoco hay rastro, dice, de que un representante de los Emiratos fuera a su oficina con un teléfono encriptado por el que, según el diario, se produjo la llamada.

«No hay ninguna posibilidad de entrar en la oficina del primer ministro sin documentación y registro por parte de los servicios de seguridad», afirma.

El primer ministro acusa a Haaretz y a sus autores de fabricar una «calumnia maliciosa» con fines políticos y vincula la publicación con la campaña electoral en Israel, que celebrará comicios generales el 27 de octubre.

El Gobierno de Emiratos afirmó este martes que ha compartido con Israel «toda la inteligencia relevante» cuando ha sido necesario, aunque evitó pronunciarse sobre una investigación de Haaretz.

La publicación de esta exclusiva llega pocos días después de que Netanyahu desatara una fuerte polémica en Israel al acusar a altos mandos militares y de seguridad de decidir «deliberadamente» no despertarlo la madrugada del 7 de octubre de 2023, en unas declaraciones que la oposición y responsables de seguridad han calificado de «teoría de la conspiración» electoralista.

En su mensaje de este miércoles, Netanyahu vuelve a arremeter contra ellos y atribuye la información de Haaretz a un intento de «distraer» al público.

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