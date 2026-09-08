Netanyahu niega que Emiratos Árabes Unidos le haya advertido sobre el ataque de Hamás

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que son falsos los reportes de prensa publicados recientemente acerca del ataque de Hamás de 2023. Foto: EFE - ILIA YEFIMOVICH / POOL

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La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó que Emiratos Árabes Unidos le trasladara una advertencia antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, yendo en contra de lo afirmado por el periódico israelí Haaretz y de lo confirmado por otro diario: The Times Of Israel.

En un breve mensaje distribuido en redes sociales por su oficina, afirmó que “los informes de la prensa son falsos”. La nota especificó que “no se dio ninguna advertencia al primer ministro desde los Emiratos Árabes Unidos antes del 7 de octubre”. Añadió que “si hubo alguna información relevante, se transmitió a través de canales de inteligencia entre los dos países”.

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Esa fue la primera reacción del entorno de Netanyahu a la noticia revelada por Haaretz, según la cual el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed, le advirtió una semana y media antes de los atentados del 7 de octubre que Hamás estaba planeando un ataque de gran envergadura.

La cabecera israelí, que reconstruye cómo se fraguó este intercambio entre ambos líderes tras una investigación basada en “decenas de fuentes en Israel y en todo el mundo, incluyendo altos funcionarios, así como grabaciones, documentos internos y correspondencia”, afirmó que la conversación se produjo por vía telefónica, duró 45 minutos y que fue desoída por Netanyahu.

Tras la publicación de Haaretz, el diario Times Of Israel indicó que había confirmado el contenido de la noticia con una fuente emiratí familiarizada con la conversación.

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De acuerdo con lo dicho por Haaretz, Bin Zayed concretó que el entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar, estaba fraguando un ataque que provocaría un gran derramamiento de sangre, desestabilizaría la región de Oriente Medio y socavaría los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes.

También estuvo presente durante la llamada un asesor cercano de Bin Zayed, un palestino que había emigrado años atrás de Gaza a Abu Dabi y mantenía fuertes lazos con la franja.

Bin Zayed instó a Netanyahu a tomarse la situación “en serio”, pero “para su sorpresa, sin embargo, el primer ministro israelí reaccionó con relativa calma”, detalló el artículo de prensa.

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos afirmó este martes que ha compartido con Israel “toda la inteligencia relevante” cuando ha sido necesario, aunque evitó pronunciarse sobre una investigación de Haaretz.

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