El vuelo, un Boeing 737 operado por la compañía flydubai, transportaba a 174 pasajeros…

"Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera", declaró Machchhar desde su cama de hospital, durante una llamada difundida por Modi en un video publicado en redes sociales.

El piloto indio Smit Machchhar, quien habría sido atacado por su copiloto a bordo de un vuelo entre Dubái y Tel Aviv, aseguró este viernes al primer ministro de India, Narendra Modi, que actuó para proteger a los pasajeros del avión.

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"No podía dejar morir a toda esa gente": piloto de Fydubai se refiere al ataque

El vuelo, un Boeing 737 operado por la compañía flydubai, transportaba a 174 pasajeros cuando ocurrió el altercado el miércoles.

Machchhar, con 17 años de experiencia en la aviación, incluidos 11 como comandante, relató el momento en que se dio cuenta de que el avión estaba perdiendo altitud cuando yacía herido, lo que le llevó a realizar un último esfuerzo para evitar una catástrofe.

"Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba allí mismo", explicó. "Me seguían golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron".

Machchhar afirmó que sus años de experiencia le permitieron comprender lo que estaba ocurriendo incluso mientras estaba herido.

Las circunstancias de la confrontación siguen bajo investigación. La aerolínea, de hecho, ha pedido no apresurarse con especulaciones sobre lo sucedido. Según las acusaciones, el copiloto atacó a Machchhar, lo que desencadenó una lucha por el control de la aeronave.

El primer oficial fue detenido y llevado a Emiratos Árabes, en donde investigan una posible pista "terrorista".

Los pasajeros ayudaron a desviar el avión de Flydubai para evitar que se estrellara, permitiendo un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Modi afirmó que las acciones del piloto contribuyeron a salvar cientos de vidas y evitar "una gran tragedia".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien atribuye lo sucedido a un intento de ataque terrorista producto de un "adoctrinamiento radical", había dado previamente a Machchhar y a los pasajeros del vuelo el mérito de haber evitado una catástrofe.

Los pasajeros relataron que irrumpieron en la cabina y participaron en una lucha por el control del aparato después de que este se precipitara repentinamente, perdiendo cerca de 5.200 metros de altitud en el lapso de un minuto, según el sitio especializado Flightradar24.

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