“Nueva edad dorada”: claves de la reunión entre Trump y primera ministra Takaichi

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está realizando una gira internacional por Asia. Entre los países que visita se encuentra Japón, la segunda parada del mandatario después de Malasia. El encuentro fue con la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, (pionera del liderazgo femenino en Tokio). Ambos jefes de Estado prometieron este martes una “nueva edad de oro” en sus relaciones bilaterales.

Takaichi hizo todo lo posible por complacer al estadounidense e incluso anunció que lo nominará para el Premio Nobel de la Paz, según la Casa Blanca.

Durante el evento Trump le dijo a la mandataria japonesa que ella será una de las grandes primeras ministras" y recalcó que EE. UU. es un “aliado al más alto nivel”.

“Es un gran honor estar con usted, especialmente tan pronto en lo que será, creo, uno de los mejores mandatos de primer ministro”, recalcó Trump.

Takaichi respondió que le “gustaría hacer realidad una nueva edad de oro en la alianza entre Japón y Estados Unidos, en la que ambos países se hagan más fuertes y también más prósperos”.

Tierras raras

Unos de los puntos más destacados de la reunión fue la firma del acuerdo para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras, que según los líderes, son esenciales para las industria de tecnología y defensa de ambos Estados.

Este acuerdo se da en el marco de la competencia comercial que tiene Estados Unidos con China, en la cual Pekín, posee casi que el monopolio sobre el suministro mundial de tierras raras.

De hecho, China anunció este mes drásticas restricciones a las exportaciones de tierras raras y de sus derivados, lo que llevó a Trump a amenazar con aplicar aranceles del 100 % a los productos del gigante asiático.

El gasto militar

La defensa fue otro de los temas del encuentro entre Trump y Takaichi. El republicano está exigiendo a los aliados de Estados Unidos que aumenten sus gastos militares para seguir beneficiándose de la protección estadounidense.

La líder japonesa anunció que su país elevará este año su presupuesto de defensa al 2 % del PIB, dos años antes de lo previsto.

Estados Unidos, que tiene unos 60.000 militares en Japón, quiere que Tokio gaste aún más, posiblemente igualando el 5 % prometido en junio por los miembros de la OTAN.

En un encuentro a bordo del buque estadounidense “USS George Washington” frente a la costa de Tokio, Takaichi afirmó que su país está “comprometido en reforzar fundamentalmente su capacidad de defensa” para hacerle frente a los grandes riesgos de seguridad del mundo.

Es más, el año pasado Japón firmó un acuerdo con Estados Unidos para adquirir 400 misiles Tomahawk (los que pide Ucrania a Washington) para aumentar el gasto en defensa.

Además, a inicios de octubre, el buque de guerra japonés JS Chokai llegó a EE. UU. para ser equipado con los misiles de crucero Tomahawk.

Para ganarse la simpatía del líder estadounidense, Takaichi le regaló un palo de golf que perteneció al asesinado ex primer ministro Shinzo Abe. También le dio una pelota de golf chapada en oro y una bolsa de golf firmada por un campeón japonés.

En medio de los elogios Trump le aseguró a la primera ministra que Shinzo Abe era “un gran hombre”. “Te quería”, le aseguró.

En momentos anteriores el presidente estadounidense mencionó que Abe fue uno de sus mejores amigos y de los “más cercanos en el gobierno”.

Además, la oficina de la primera ministra dijo que Tokio trabajará con Washington para “impulsar firmemente un Indo-Pacífico libre y abierto” (un término que acuñó Abe en 2016, según el gobierno japonés, para contrarrestar el poder chino en la región).

Negociaciones comerciales

Estados Unidos y Japón ya llegaron a un acuerdo comercial en julio pero quedan detalles por concretar.

En septiembre, Washington redujo al 15 % los aranceles sobre los automóviles japoneses, un sector crucial para las exportaciones y el empleo del país asiático. Los fabricantes japoneses quieren que este umbral se reduzca aún más.

Otro tema de debate es la forma que adoptarán los US 550.000 millones de inversiones japonesas en Estados Unidos, previstas en el acuerdo de julio.

El magnate llega a Tokio después de visitar Malasia durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde se reunió con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula y Trump abordaron la imposición de aranceles estadounidenses del 50 % a los productos brasileños como represalia por la condena por golpismo a 27 años de prisión del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado del republicano.

Según Lula, las dos mayores economías americanas lograrán “en pocos días” una “solución definitiva”.

El miércoles Trump viajará a Corea del Sur y un día después se reunirá con Xi en el marco de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), con el objetivo de poner fin a la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

