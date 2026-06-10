Nuevo tiroteo masivo en Sudáfrica: 12 muertos en zona vinculada a minería clandestina

vMiembros del Servicio de Policía de Sudáfrica se preparan para trabajar en la escena de un tiroteo masivo en Cleveland, Johannesburgo, Sudáfrica, el 10 de junio de 2026. Foto: EFE - Kim Ludbrook

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Una decena de hombres armados irrumpieron en un asentamiento informal cerca de Johannesburgo y mataron a tiros a 12 personas durante la noche, informó este miércoles la policía sudafricana.

La matanza se produjo en una zona empobrecida cerca de una mina abandonada de oro, y aunque de momento no hubo detenidos, la policía sospecha que el motivo podría ser la competencia entre organizaciones dedicadas a la minería ilegal.

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Se trata del más reciente tiroteo masivo en ese país africano azotado por la delincuencia, donde se registran más de 60 homicidios de media cada día.

Los disparos ocurrieron poco antes de la media noche del martes, después de que los más de 10 sospechosos llegaron en un vehículo al lugar, dijo una portavoz de la policía en un comunicado.

“Presuntamente ingresaron al asentamiento informal por ambas entradas y se desplazaron por la zona, abriendo fuego contra residentes y miembros de la comunidad en múltiples lugares antes de huir del lugar en el mismo vehículo”, dijo.

“Las investigaciones preliminares revelan que 12 personas murieron como resultado del ataque. Ocho hombres adultos y tres mujeres adultas fueron declarados muertos en el lugar”, dijo el coronel Dimakatso Nevhuhulwi. Una persona más falleció en el hospital.

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Nevhuhulwi señaló que de momento se desconoce el motivo, y que aún no se practicaron detenciones.

El ataque se produjo en el asentamiento de Cleveland, a unos seis kilómetros al este del centro de Johannesburgo, la capital económica.

“Como saben, el lugar está cerca de la zona minera ilegal. Tenemos sospechas al respecto”, añadió el comisario provincial, el teniente general Tommy Mthombeni, en declaraciones a la prensa.

Los mineros clandestinos han consolidado su presencia en asentamientos alrededor de Johannesburgo. Empujados por la pobreza y el desempleo, los “zama-zamas” (que en zulú significa ‘los que lo intentan’), bajan a los pozos abandonados por las compañías en busca de oro.

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En Sudáfrica abundan las armas de fuego legales e ilegales, y los tiroteos son comunes, a menudo alimentados por la rivalidad entre pandillas y la competencia entre negocios informales.

En diciembre, en un incidente ligado a la rivalidad entre organizaciones dedicadas a la minería ilegal, nueve personas murieron baleadas por unos hombres en un bar del barrio de Bekkersdal, a unos 40 km de Johannesburgo.

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