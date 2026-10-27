"Palestina 36″: la historia que no nos contaron

Palestina 36 es una película escrita y dirigida por la cineasta palestina Annemarie Jacir, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2025 y galardonada como mejor película del Festival Internacional de Cine de Tokio, cuyo éxito en festivales de cine y el elogio de la crítica contrasta con la polémica que ha desatado por abordar de manera tan crítica la lucha histórica entre judíos y palestinos. Esto incluso llevó a que la policía israelí interrumpiera una proyección en curso en Jerusalén del Este y que su…

Palestina 36 es una película escrita y dirigida por la cineasta palestina Annemarie Jacir, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2025 y galardonada como mejor película del Festival Internacional de Cine de Tokio, cuyo éxito en festivales de cine y el elogio de la crítica contrasta con la polémica que ha desatado por abordar de manera tan crítica la lucha histórica entre judíos y palestinos. Esto incluso llevó a que la policía israelí interrumpiera una proyección en curso en Jerusalén del Este y que su exhibición fuera prohibida en esa ciudad y en todo el territorio israelí.

La película cuenta la historia de la Gran Revuelta Árabe entre los años de 1936 y 1939 en contra del dominio colonial británico con ocasión del aumento exponencial de la migración judía derivada de la persecución europea que sufrió en ese tiempo. Es una historia paralela al conocido relato de la Segunda Guerra Mundial, de la que nunca se habla, que muestra cómo se aplicó la Declaración de Balfour de 1917, una carta que el secretario de Relaciones Exteriores inglés Arthur James Balfour envió al líder de la comunidad judía en Gran Bretaña, el barón Lionel Walter Rothschild, para transmitir a la Federación Sionista, que señalaba: «El Gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país».

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Este documento y el contexto de persecución de la comunidad judía en Europa en los años 30 promovió la invasión acelerada del territorio palestino mediante medidas en beneficio del pueblo judío impuestas por el gobierno británico, que entró a ocupar el lugar perdido por el Imperio Otomano, y que incluyeron, como muestra la película, expropiaciones, desplazamientos forzados, requisas violentas, privación de agua y alimentos, detenciones en campos de concentración, expulsiones forzosas, robos, ejecuciones y toda clase de hostigamientos contra los y las palestinas en su territorio. Ese maltrato, que fue escalando progresivamente, de la misma forma escaló la reacción de la población palestina en defensa de sus tierras y sus derechos, llevando al enfrentamiento que hasta hoy se vive en esa región.

La película es una producción entre Gran Bretaña, Francia y Palestina y tiene un tinte restaurativo frente a las consecuencias desastrosas de la colonización europea en el siglo XX. La responsabilidad inglesa en lo que hoy ocurre en buena parte del mundo es un tema deliberadamente poco explorado que esta producción contribuye a poner en evidencia.

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Es particularmente interesante ver el rol que la directora les da a las mujeres en la historia como líderes en sus comunidades campesinas, al tiempo que revela la labor valiente de una periodista palestina educada en Inglaterra, que documentaba todo lo que ahí ocurría y que, naturalmente, sufrió con violencia la censura a su trabajo. Pero además el papel de los niños y las niñas como observadores agudos de la transformación que enfrentan sus vidas a medida que avanza el proceso forzoso de invasión a su territorio es conmovedor: el dolor de las pérdidas que sufren, el quiebre de su inocencia ante la maldad de los adultos, la rabia que, contra su voluntad, termina instalándose en sus corazones para siempre y la determinación por buscar justicia que se insinúa, especialmente al final.

Este tipo de piezas que cruzan el arte con otras partes de la historia que Occidente no ha reconocido, son hoy más que nunca las que deben llegar y difundirse en sociedades como la nuestra que por décadas fuimos adoctrinadas sobre la asociación simplista de lo árabe con el terrorismo y de lo judío con la victimización. La narrativa que se ha construido en contra de la causa palestina y en favor de la israelí es parte de una estrategia de control y manipulación política al que la industria del cine estadounidense, principalmente, le ha hecho juego con gran éxito y que hoy empieza a desmontarse ante la contundente evidencia de la injusticia que ha promovido.

En un mundo movido por intereses esencialmente económicos y con estándares regresivos que vuelven a validar la exclusión de las personas por su diversidad de raza, de creencias, sexual o de cualquier otro tipo, es urgente que se conozcan estas historias, que se cuenten en los colegios y que con ellas se promueva el pensamiento crítico que lleve a que la humanidad pueda entenderse desde otro lugar, uno mejor documentado, más justo, más digno, menos sesgado y menos cruel.

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