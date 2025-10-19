Peligra el acuerdo: Israel ataca Gaza tras explosión en Rafah

Camiones con ayuda humanitaria esperan en el paso de Rafah entre Egipto y Gaza. Foto: EFE - STRINGER

Una explosión impactó este domingo un vehículo de ingeniería de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Según el Canal 14 israelí, se sospecha que el incidente fue causado por fuego antitanque o un artefacto explosivo.

El hecho desencadenó una nueva ola de tensión en la región. Testigos y medios locales reportaron que aviones israelíes llevaron a cabo dos ataques aéreos en Rafah, en una zona que aún permanece bajo control militar israelí.

De acuerdo con dos testigos palestinos citados por la AFP, primero se registraron enfrentamientos entre combatientes de Hamás y otro grupo armado palestino, y posteriormente los bombardeos.

“Los aviones de combate llevaron a cabo dos ataques aéreos en Rafah”, afirmó uno de ellos.

Un oficial israelí, que habló con AFP bajo condición de anonimato, no confirmó los ataques, pero aseguró que combatientes de Hamás abrieron fuego contra sus tropas con disparos de francotirador y lanzagranadas. Calificó el hecho como “una violación flagrante del alto el fuego”.

El Canal 12 israelí informó que se espera una respuesta militar de Israel ante las violaciones de la tregua por parte de Hamás. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó actuar “con fuerza” contra objetivos “terroristas” en Gaza.

La tregua, en vigor desde el 10 de octubre tras un acuerdo mediado por Estados Unidos, permitió el retorno de varios rehenes israelíes y había logrado contener parcialmente la violencia tras meses de intensos combates. Sin embargo, el intercambio de fuego de este domingo amenaza con romper la frágil calma alcanzada.

Hamás, por su parte, ha acusado repetidamente a Israel de incumplir el alto el fuego, denunciando la muerte de al menos 37 palestinos por disparos de las fuerzas israelíes desde que comenzó la tregua.

El nuevo episodio de violencia refleja el delicado equilibrio que atraviesa el acuerdo, en medio de una creciente desconfianza entre ambas partes y la presión internacional para mantener la estabilidad en Gaza.

*Con información de AFP

