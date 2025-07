Petro sobre la ayuda en Gaza: “El dolor se convirtió en instrumento de exterminio”

Mientras los palestinos se acercaban a recibir ayuda, el humo se elevó tras un proyectil de artillería que fue disparado por un tanque israelí en la zona de Zikim, al oeste de Ciudad de Gaza. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la entrega de ayuda en Gaza, donde casi 800 personas han muerto en centros de alimentos y rutas de convoyes de ayuda, según la ONU. Las palabras del mandatario se dieron a conocer pocos días antes de que Bogotá sea sede de una reunión de emergencia alrededor de lo que está sucediendo en el enclave palestino.

En el comunicado, publicado en la página web de la Presidencia colombiana, se lee que Petro denuncia “con la mayor firmeza la manipulación de la ayuda humanitaria” en la Franja, lugar en el cual “el dolor de un pueblo ha sido convertido en instrumento de control, propaganda y exterminio”.

Según escribió, se está promoviendo “una supuesta agencia ‘humanitaria’ subordinada a intereses militares, que falsea la neutralidad, distorsiona el derecho internacional y actúa más como apéndice de la ocupación que como socorro”. Él se refiere a la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, que utiliza contratistas privados armados para brindar seguridad en los corredores y centros de distribución. Esta organización privada ha sido criticada por grupos de derechos humanos por lo que algunos de ellos consideran como una posible complicidad en crímenes de guerra.

En su escrito, Petro comentó que “las cifras hablan por sí solas” y que “la distribución de la ayuda se ha contaminado —literal y simbólicamente— con violencia, opiáceos, con restricciones arbitrarias, con asesinatos selectivos de quienes simplemente esperaban un poco de agua o una bolsa de arroz. No puede hablarse de asistencia humanitaria cuando el acceso depende del capricho del poder que asedia”.

En su pronunciamiento, el presidente colombiano instó a los países a llevar a cabo una “respuesta humanitaria global, verdaderamente neutral, bajo mandato internacional y ajena a los intereses del ocupante. Una operación masiva que asegure alimentos, agua, medicinas y protección, no bajo vigilancia militar, sino bajo el principio sagrado del auxilio a la vida”. Según dijo, “la humanidad será juzgada por su silencio frente a Gaza (...). La neutralidad ante el crimen no es neutralidad: es consentimiento”.

