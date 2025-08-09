Plan de Netanyahu para Gaza: el riesgo de una ocupación insostenible

Destrucción de Gaza vista desde un avión alemán. Foto: EFE - SIMA DIAB

Era difícil imaginar un escenario más apocalíptico para la población gazatí en la Franja de Gaza. Por lo menos 61.020 palestinos han sido asesinados, según el recuento del Ministerio de Salud, mientras casi dos millones de personas han tenido que desplazarse forzosamente. Esto ocurre mientras la población de Gaza, sobre todo los niños, muere masivamente de hambre, una emergencia a la que ahora se le ha sumado una crisis de sed. Casi 200 personas, incluidos 96 niños, han muerto por falta de alimentos –la cifra sigue subiendo-. Y quienes se...