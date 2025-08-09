No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
Más Países
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Plan de Netanyahu para Gaza: el riesgo de una ocupación insostenible

Benjamin Netanyahu quiere ocupar toda Gaza, pero generales le advierten que sería una misión insostenible que pondría en jaque a soldados y civiles.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
09 de agosto de 2025 - 10:05 p. m.
Destrucción de Gaza vista desde un avión alemán.
Destrucción de Gaza vista desde un avión alemán.
Foto: EFE - SIMA DIAB

Era difícil imaginar un escenario más apocalíptico para la población gazatí en la Franja de Gaza. Por lo menos 61.020 palestinos han sido asesinados, según el recuento del Ministerio de Salud, mientras casi dos millones de personas han tenido que desplazarse forzosamente. Esto ocurre mientras la población de Gaza, sobre todo los niños, muere masivamente de hambre, una emergencia a la que ahora se le ha sumado una crisis de sed. Casi 200 personas, incluidos 96 niños, han muerto por falta de alimentos –la cifra sigue subiendo-. Y quienes se...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

Guerra en Gaza

Más países

Benjamin Netanyahu

Gaza

Palestina

Israel

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar