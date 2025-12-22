¿Peligra Groenlandia? Orden de Trump enciende nueva crisis con Dinamarca

El gobernador, Jeff Landry, fue nombrado como enviado especial para Groenlandia por el presidente Donald Trump. Foto: EFE - SAMUEL CORUM / POOL

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de nombrar un enviado especial con la misión explícita de incorporar Groenlandia a Estados Unidos encendió una nueva crisis diplomática con Dinamarca y reactivó temores en Europa sobre una política exterior estadounidense cada vez más conflictiva, incluso con aliados históricos.

Trump designó el domingo al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial para el territorio ártico. El presidente justificó la medida afirmando que Landry “entiende cuán esencial es Groenlandia para nuestra seguridad nacional”. El gobernador fue más lejos al declarar en la red X que era “un honor servir en este cargo voluntario para hacer que Groenlandia forme parte de Estados Unidos”.

Las reacciones en Copenhague fueron inmediatas. El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, afirmó que Dinamarca espera que “todas las naciones, incluido Estados Unidos, respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca” y anunció que convocará al embajador estadounidense para exigir explicaciones.

“No podemos aceptar acciones que socaven nuestra soberanía”, dijo el ministro a la televisión danesa TV2.

En un comunicado conjunto, la primera ministra, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, también rechazaron de plano cualquier intento de anexión.

“Las fronteras nacionales y la soberanía de los Estados están arraigadas en el derecho internacional. No se puede anexionar otro país, ni siquiera con el argumento de la seguridad internacional. Groenlandia pertenece a los groenlandeses y Estados Unidos no debe tomar el control del territorio”, señalaron.

“Decidimos nuestro propio futuro. Groenlandia pertenece a los groenlandeses y su integridad territorial debe ser respetada”, escribió Nielsen, quien agregó que la designación del enviado “no cambia nada para nosotros”.

La controversia desató una ola de mensajes de solidaridad desde Europa. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que Europa sigue estando “en solidaridad con Dinamarca y Groenlandia. Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Cualquier cambio en ese estatus corresponde únicamente a los groenlandeses y a los daneses decidirlo”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó el respaldo del bloque a Copenhague y recordó que la soberanía y la integridad territorial son principios fundamentales del derecho internacional.

Aunque en otro contexto estas declaraciones podrían interpretarse como gestos retóricos, varios gobiernos europeos advierten que el momento obliga a tomarlas en serio. Trump ha reiterado desde su regreso a la Casa Blanca su interés en Groenlandia, clave por su ubicación estratégica en el Ártico y su riqueza en minerales críticos, y no ha descartado el uso de la fuerza para asegurar el control del territorio.

Groenlandia, hogar de unas 57.000 personas, forma parte del Reino de Dinamarca desde hace más de 600 años, aunque goza de amplio autogobierno desde 1979 y del derecho a declarar su independencia desde 2009. La mayoría de los groenlandeses apoya eventualmente una independencia plena, pero rechaza de forma abrumadora convertirse en parte de Estados Unidos.

