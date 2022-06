Pornhub: directivos habrían renunciado tras escándalo por delitos sexuales

Pornhub, la página web pornográfica más grande del mundo, enfrenta varios pleitos judiciales, por alojar contenido sexual de menores, violaciones, o videos que no fueron consentidos. Foto: Éder Leandro Rodríguez

El director ejecutivo y el director de operaciones de la casa matriz del sitio de pornografía Pornhub habrían renunciado en medio del escándalo por delitos sexuales que desde el año pasado envuelve a la plataforma.

Se trata de Feras Antoon y David Tassillo, respectivamente directivos en MindGeek, según información proporcionada por la revista Variety. En un comunicado dirigido al medio de comunicación y citado por este, un representante de la compañía sostiene: “Antoon y Tassillo dejan las operaciones diarias de MindGeek después de más de una década en posiciones de liderazgo en la compañía. Con la empresa posicionada estratégicamente para el crecimiento a largo plazo, el equipo de liderazgo ejecutivo de MindGeek ejecutará las operaciones diarias de forma provisional, con una búsqueda en curso de reemplazos”.

Según la información de Variety, el vocero agregó que la transición de liderazgo ha estado en proceso desde principios de 2022. Además, Antoon y Tassillo seguirían siendo accionistas de MindGeek, con sede en Luxemburgo y responsable de Pornhub (con sede en Canadá), RedTube, YouPorn y Brazzers.

El anuncio de la salida de esos ejecutivos se da después de que este lunes se publicara una investigación del New Yorker que encontró informes “gráficos” de videos sexuales de mujeres y niñas publicados sin su consentimiento en el sitio “durante años”.

Las revelaciones del New Yorker, además, tienen como antecedente una columna publicada por The New York Times que afirmó que Pornhub presentaba “violaciones infantiles, pornografía de venganza, videos de cámaras espía de mujeres duchándose, contenido racista y misógino y imágenes de mujeres asfixiadas en bolsas de plástico”.

Como recuerda Forbes, en su momento Pornhub negó las acusaciones y le dijo al Times que estaba “inequívocamente comprometido con la lucha contra el material de abuso sexual infantil” y que había instituido una “política integral de confianza y seguridad líder en la industria” para “identificar y erradicar el material ilegal”.

Posteriormente, añade Forbes, la empresa sacó un comunicado en el que se comprometía a implementar nuevos estándares, incluyendo verificación antes de cargar cualquier video y evitar que los usuarios descarguen videos del sitio, mientras contrata a “expertos externos” para hacer recomendaciones sobre “eliminar todo el contenido ilegal”.

El capítulo colombiano

Vale la pena recordar que 34 mujeres de distintas nacionalidades (incluyendo colombianas) demandaron a Pornhub ante un tribunal en California con el fin de llevar juicio a los magnates de la compañía canadiense, que tiene capítulo colombiano entre las víctimas.

En total, catorce las mujeres denunciaron haber sido víctimas de trata con fines de explotación sexual cuando eran niñas o menores de edad, aunque en el documento del bufete de abogados que tomó el caso solo una accedió a revelar su identidad, Serena K. Fleites. Su nombre y rostro le dieron la vuelta al mundo varias veces desde diciembre de 2020, cuando se dio a conocer su historia a través de la mencionada columna del Times.

Dos colombianas se sumaron a la demanda. En el famoso sitio web están alojados los videos que grabaron de ellas cuando eran menores de edad y fueron explotadas sexualmente por una red internacional que operaba en Medellín.

