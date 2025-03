Posible ataque terrorista en el norte de Israel dejó un muerto y cuatro heridos

Miembros de los servicios de seguridad y emergencia israelíes se despliegan en el lugar de un ataque con arma blanca en una estación central de autobuses de Haifa. Foto: AFP - MENAHEM KAHANA

En la ciudad israelí de Haifa, un hombre fue asesinado y al menos otras cuatro personas resultaron heridas tras un ataque ocurrido en la estación de bus Lev Hamifratz.

El presunto agresor, que fue identificado por la Policía como un ciudadano israelí de la comunidad drusa, fue asesinado a tiros por un guardia de seguridad del lugar y un transeúnte armado.

Lo que se conoce hasta ahora, según se lee en la prensa local, es que el sujeto apuñaló varias veces por la espalda a un hombre de unos 60 años, matándolo. Entre los heridos hay un joven de 15 años que fue trasladado a un hospital con heridas de gravedad. Tras salir de cirugía, los médicos indicaron que está estable. Los otros tres afectados fueron hospitalizados con heridas moderadas.

Las autoridades comentaron que el agresor era un ciudadano druso de Shfar’am, que regresó a Israel hace una semana, después de pasar varios meses en el extranjero. Los medios hebreos lo identificaron como Yitro Shahin, de 20 años, y aún se está verificando si actuó solo.

De momento, los informes indican que la Policía allanó la casa del supuesto agresor y que está interrogando a sus familiares. Aún no hay claridad sobre si tenía antecedentes penales.

Tras lo sucedido, Hamed Amar, un legislador druso del partido de derecha Yisrael Beytenu, citado por el medio The Times of Israel, dijo: “Un acto de terrorismo de esta naturaleza es contrario a todo valor moral y humano, y ciertamente no refleja el espíritu leal de la comunidad drusa en Israel, que es un socio pleno en la defensa del Estado y sus valores”. Él identificó al presunto agresor como un “terrorista con ciudadanía alemana, que nació y vivió en Alemania”.

El apuñalamiento ocurrió tras una serie de ataques en Israel. Apenas el jueves pasado se registró un incidente con un carro en las afueras de la ciudad de Pardes Hanna, que hirió a 13 personas, incluido un adolescente hospitalizado en estado crítico. Previo a ello, tres buses vacíos explotaron en parqueaderos de Bat Yam y Holon, suburbios de Tel Aviv, sin dejar heridos.

