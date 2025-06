Promesa rota: Trump se suma a la guerra de Israel con Irán

Bombarderos de EE. UU. sobrevuelan el Pacífico. La escalada de Israel con Irán continúa. Foto: AFP - -

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Donald Trump confirmó este sábado que EE. UU. bombardeó tres instalaciones nucleares en Irán —Fordow, Natanz e Isfahán— usando aviones furtivos B-2 y munición de alto poder.

Es la primera vez que Washington se involucra directamente en la guerra entre Israel e Irán. Las fuerzas estadounidenses ya salieron del espacio aéreo iraní sin bajas, según la Casa Blanca. Teherán prometió represalias. La situación eleva el riesgo de una guerra regional abierta, mientras crece la presión sobre Trump, quien había prometido evitar “guerras eternas”.

🔑 Las claves del ataque de EE. UU. en Irán

EE. UU. bombardeó Fordow, Natanz e Isfahán, tres sitios nucleares clave. Trump usó aviones B-2 con bombas búnker búster de 30.000 libras. El ataque ocurre tras más de una semana de ofensiva israelí sobre Irán. Teherán prometió represalias si EE. UU. se unía al conflicto. Trump dice que ahora es “momento de paz”, pero ordenó evacuar a ciudadanos.

👉 ¿Por qué importa?

Es la primera intervención directa de EE. UU. en este conflicto y marca un punto de inflexión. Aumenta el riesgo de un enfrentamiento regional mayor.

El uso de armas pesadas contra instalaciones nucleares podría tener consecuencias ambientales y humanitarias. Y para Trump, este paso podría definir su legado, entre la presión militar y su promesa de no arrastrar a EE. UU. a nuevas guerras.

Le recomendamos: ¿Por qué están en guerra Israel e Irán? Esto le ayudará a entenderlo

🎤 Lo que dicen

“Es una elección política y militar que podría definir su legado”, dijo Behnam Ben Taleblu, experto en Irán.

📌 ¿Qué pasa entre Irán e Israel?

Israel lleva más de una semana bombardeando territorio iraní. El objetivo: desactivar el programa nuclear y eliminar capacidades ofensivas. Aunque Trump prometió contenerse, el viernes lanzó un ultimátum de dos semanas a Teherán. Un día después, ordenó la operación.

Los ataques utilizaron bombas GBU-57, capaces de penetrar 60 metros bajo tierra. Solo EE. UU. tiene esta capacidad. En Fordow, la OIEA se había mostrado preocupada por el posible enriquecimiento de uranio a niveles que podrían llevar a una bomba nuclear.

Trump había apostado por la diplomacia en mayo. Negoció con Irán y pidió a Netanyahu frenar los ataques, pero la presión republicana y la oportunidad de “rematar” el programa nuclear cambiaron su cálculo.

Mientras tanto, se espera la respuesta de Irán, que había advertido que cualquier participación de EE. UU. será respondida con fuerza. Las amenazas van desde ataques directos hasta represalias de grupos aliados como los hutíes, que ya han reactivado ataques contra barcos en el mar Rojo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com