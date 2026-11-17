La llegada del mandatario ruso en la madrugada local de este miércoles se produce antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará entre el miércoles y el jueves y supondrá su primera participación en una cita de…

El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó este miércoles a la ciudad china de Shenzhen (sureste) para participar en la cumbre de líderes de la APEC, donde tiene prevista una reunión trilateral con sus homólogos estadounidense, Donald Trump, y chino, Xi Jinping, centrada en el desarme nuclear.

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Putin llega a China para reunirse con Trump y Xi: el desarme nuclear, sobre la mesa

La llegada del mandatario ruso en la madrugada local de este miércoles se produce antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará entre el miércoles y el jueves y supondrá su primera participación en una cita de líderes de este organismo desde 2017.

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Según la cadena estatal CCTV, se trata de la vigesimosexta visita oficial de Putin al gigante asiático.

El Kremlin confirmó la semana pasada que la reunión trilateral tendrá lugar este jueves, un anuncio ratificado este lunes por China a través de su Ministerio de Exteriores.

La Casa Blanca adelantó que las conversaciones abordarán la reducción de los arsenales nucleares, aunque advirtió que no espera acuerdos inmediatos.

El encuentro se celebrará en un contexto marcado por la guerra de Ucrania, iniciada con la invasión rusa de febrero de 2022, y el conflicto en Irán, desencadenado por la ofensiva estadounidense e israelí del pasado febrero.

La cita en Shenzhen llega, además, después de que Rusia y Ucrania reanudaran este mes en Abu Dabi las negociaciones con mediación estadounidense, aunque sin superar sus diferencias sobre las condiciones para poner fin a la guerra.

Está previsto asimismo un encuentro bilateral exclusivo entre Putin y Xi, en un contexto de fortalecimiento de sus vínculos estratégicos y de negociaciones pendientes sobre el suministro de gas ruso a China.

La visita permitirá asimismo al mandatario ruso mantener contactos diplomáticos en un foro que reúne a 21 economías de la cuenca del Pacífico, en un momento en que Moscú continúa sometido a sanciones occidentales por su invasión de Ucrania.

Putin, contra el que pesa una orden de arresto por crímenes de guerra en Ucrania, asistió por última vez a una reunión junto a otros líderes occidentales hace casi siete años en Berlín, en una conferencia internacional sobre Libia, donde compartió tribuna con los líderes alemán, francés y británico.

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