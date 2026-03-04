Publicidad

Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza militar que sostiene al régimen iraní desde 1979

Repasamos el origen de esta fuerza armada que nació para servir al líder supremo iraní y evitar perder el poder en estos 47 años. Sus capacidades se han extendido para apoyar a grupos armados en Oriente Medio.

Redacción Mundo
04 de marzo de 2026 - 03:47 p. m.
Esta imagen satelital muestra el cuartel general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tras un ataque militar contra Teherán, la capital iraní.
Esta imagen satelital muestra el cuartel general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tras un ataque militar contra Teherán, la capital iraní.
Foto: AFP - "AFP PHOTO/ SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR
Mojtaba Jamenei, el segundo hijo del asesinado Alí Jamenei, es fuertemente considerado como el sucesor de su padre como líder supremo de Irán. Aunque no ha habido ninguna confirmación oficial y el anuncio podría retrasarse hasta después del funeral del ayatolá, se cree que él es el elegido por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para ocupar dicho cargo.

Considerada como una de las organizaciones más poderosas de Irán, ese cuerpo nació para ser el principal defensor de la revolución de 1979 y, en consecuencia, le responde directamente al líder supremo. Este cuerpo militar se fundó a partir de la desconfianza que existió desde un inicio por parte del nuevo sistema de gobierno frente a un ejército que se creía que aún respondía a las directrices del sha. Su tarea, entonces, ha sido la de proteger el liderazgo islámico y prevenir cualquier golpe de Estado.

Los líderes iraníes crearon este brazo armado al margen de las fuerzas militares tradicionales del país con la idea de hacerles contrapeso a ellas. Algunas de sus funciones incluyen operar el arsenal de misiles balísticos de Irán y supervisar la Fuerza Quds, que ha colaborado con Hamás y Hezbolá. Vale recordar que muchos de sus veteranos han ascendido a altos cargos gubernamentales, incluyendo el gabinete y el Parlamento.

¿Qué tan poderosa es la Guardia Revolucionaria Islámica?

Sigue siendo una fuerza paralela a las fuerzas armadas regulares de Irán y tiene más de 190.000 efectivos bajo su mando, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, citado en un informe reciente del centro de pensamiento Consejo de Relaciones Exteriores. Su poder se distribuye así:

  • Fuerzas terrestres estacionadas en las 31 provincias iraníes, que suman más de 150.000 soldados.
  • La fuerza paramilitar Basij, que afirma poder movilizar a unos 600.000 voluntarios.
  • Fuerzas navales, separadas de la rama naval del Ejército regular de Irán, que cuentan con unos 20.000 marineros y están encargadas de patrullar las fronteras marítimas de Irán, incluido el estrecho de Ormuz, por el que cada año pasa, aproximadamente, un tercio del petróleo del mundo.
  • Una Fuerza Aérea de 15.000 efectivos, también separada de una rama paralela del Ejército regular, que dirige el programa de misiles balísticos de Irán.
  • Un comando cibernético que trabaja con empresas afiliadas en espionaje militar y comercial, así como en distribución de propaganda.

A nivel internacional, la Guardia Revolucionaria Islámica ha patrocinado grupos armados no estatales en Oriente Medio desde la década de los años 80, desplegándose inicialmente en la guerra entre Irán e Irak. De hecho, la Fuerza Quds surgió como su rama de facto de asuntos exteriores y ha desarrollado vínculos con grupos armados de Afganistán, Irak, Líbano, los territorios palestinos, Yemen y otros lugares más, proporcionándoles entrenamiento, armas, dinero y asesoramiento militar para proyectar el poder de Irán en el extranjero.

Los vínculos entre este cuerpo militar y su red regional, que incluyeron también un paso por Siria en un intento por confrontar al Estado Islámico, se han hecho cada vez más evidentes desde octubre de 2023, cuando Hamás perpetró el ataque más mortífero contra Israel en su historia y, en respuesta, se llevó a cabo una ofensiva que ha sido catalogada como un genocidio contra los palestinos.

En medio de ello, aunque el ayatolá aseguró públicamente que Irán no tuvo nada que ver en la ofensiva del grupo islamista palestino en suelo israelí, se sabe que la Guardia Revolucionaria proporcionó armas y otra asistencia para ayudar a sus socios en Irak, Líbano, Siria y Yemen a atacar objetivos israelíes en solidaridad con Hamás.

Por Redacción Mundo

