¿Qué hay detrás de los ataques de Israel en Siria?

Israel volvió a atacar un objetivo sirio esta semana: el principal puerto de Latakia. Foto: Agencia AFP

Hace unas semanas, The Washington Post recordó un ataque aéreo muy inusual en Siria: el 8 de junio, después de la medianoche, aviones de combate israelíes dispararon varios misiles contra tres objetivos militares cerca de las ciudades de Damasco y Homs. Para la fecha, el mundo seguía conmocionado por los ataques entre Israel y Hamás, en la Franja de Gaza, sin mencionar que las Fuerzas de Defensa de Israel se negaron a comentar en ese momento sobre la incursión en el espacio aéreo sirio. El asunto pasó casi inadvertido. Y es que las amenazas entre ambos países no son nuevas.

Desde que comenzó la guerra en Siria, en 2011, hay ataques casi que rutinarios por parte de Israel contra convoyes de armas destinadas a Hezbolá, el movimiento chiíta apoyado por Irán. Pero ese ataque, el del 8 de junio, tenía un elemento diferencial: “Mientras que los ataques israelíes anteriores en Siria casi siempre tenían como objetivo las fuerzas de poder iraníes, el de junio estaba dirigido a instalaciones militares sirias, todas con vínculos a las antiguas armas químicas del país”, explicaron Joby Warrick y Souad Mekhennet, del Post. Un panorama que complica aún más el tema de seguridad en la región.

Dicha escena cobra relevancia ahora, pues Israel volvió a atacar un objetivo sirio esta semana: el principal puerto de Latakia, en lo que sería la segunda ofensiva de este tipo en un mes. Los bombardeos, al parecer, incendiaron una zona de almacenamiento de contenedores, donde dos fuentes portuarias le explicaron a Reuters que Irán ha estado almacenando municiones.

Ambos escenarios, el de junio y diciembre, y en general los ataques del último año, se dan no solo en lo que parecería un giro en la estrategia militar israelí frente a Irán, también en plenas negociaciones para salvar el acuerdo nuclear. Dos asuntos que podrían elevar las tensiones con EE. UU. “En ausencia de un progreso visible para frenar el programa nuclear iraní, parece que Israel está ejerciendo un poder militar cada vez mayor en la fricción con Irán, tanto en Siria como en escenarios más distantes”, escribió el periodista Amos Harel en el medio local Hareetz.

De hecho, hace unos días, Benny Gantz, ministro de Defensa de Israel, dejó un mensaje claro en Washington: su país ordenó a las Fuerzas de Defensa preparar una opción militar, advirtiendo que Israel tomaría el asunto con sus propias manos si no resulta un acuerdo nuclear que realmente limite a Irán. A esto se suma, según datos de The Washington Post, que el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, le pidió a Blinken a principios de este mes que el alivio de las sanciones, la demanda principal de Teherán, se retire de la mesa, y es que el temor de Israel es que ese acuerdo resulte muy débil.

“La preocupación para Israel es que se pueda llegar a un acuerdo interino para ganar tiempo para uno permanente. Un acuerdo provisional de este tipo podría requerir que Teherán limite su procesamiento de uranio a cambio de un levantamiento parcial de las sanciones. ‘El dinero que recibirán los iraníes llegará a nuestra puerta en forma de terrorismo y misiles’”, dijo Lapid a Blinken, explican los periodistas Steve Hendrix y Shira Rubin del Post.

A esto se suma que Israel, según explican Hendrix y Rubin, también quiere que cualquier acuerdo vaya más allá de las preocupaciones nucleares y aborde la capacidad de misiles balísticos de Irán y las actividades expansivas en la región. De ahí surge una pregunta clave: ¿realmente Israel planea atacar a Irán?

Varios funcionarios y expertos militares israelíes le comentaron a The New York Times que Israel “no tiene la capacidad de llevar a cabo un asalto que podría destruir, o incluso retrasar significativamente, el programa nuclear de Irán. Al menos no en el corto plazo”. Relik Shafir, un general retirado de la Fuerza Aérea israelí, le dijo al diario estadounidense que “es muy difícil, diría que imposible, lanzar una campaña que se encargue de todos estos sitios”.

Sin mencionar que EE. UU. se negó a acelerar la entrega de ocho aviones Boeing KC-46 a un costo estimado de US$2.400 millones, lo que llevó a algunos críticos a señalar a la Casa Blanca de intentar atar las manos de Israel. Pero con todo y aviones nuevos, los ataques aéreos israelíes no terminarían con el programa nuclear de Irán, comentó Shafir, quien además explicó que Irán tiene docenas de emplazamientos nucleares, algunos subterráneos, que serían difíciles de destruir rápidamente.

Pero el asunto no se limita al acuerdo nuclear o las tensiones con Irán, y aquí es clave entender las acciones de Israel sobre Siria. Este domingo, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, anunció un plan multimillonario destinado a duplicar el número de colonos que viven en el Golán, la región que Israel capturó de Siria hace más de cinco décadas. Se trata de un plan de 280 millones de euros para construir 13.000 viviendas en los próximos cinco años y dotar la región de comunicaciones, entre otros planes.

“Todo ello, naturalmente, sin consultar ni atender los intereses de los 25.000 golaníes drusos, en su mayoría de nacionalidad siria, ni a la tajante Resolución 497 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ya en 1981 declaró la anexión como ‘nula, sin valor ni efecto jurídico sobre el plano internacional’”, se lee en el editorial de El País de España del 28 de diciembre, en el que también mencionan que si Estados Unidos decide ignorar por completo este asunto, “tendrá consecuencias muy negativas la ambigüedad del mensaje que emite Washington en dirección a los instintos expansionistas también internacionalmente reprobables de Putin respecto a Ucrania y de Xi Jinping respecto a Taiwán”.

¿Qué podría pasar?

Por ahora, nada, si nos referimos a los ataques de Israel contra Irán. Y es que podría tomar algunos años poner en marcha una campaña aérea israelí contra ese país, según dicen los expertos. De hecho, un alto funcionario militar israelí le comentó al Times que el entrenamiento para un ataque contra Irán se ha ralentizado, ya que el sistema de defensa se centró en enfrentamientos con milicias en Líbano, Siria y Gaza.

Lo que todavía está sobre la mesa es la nueva ronda de negociaciones del tratado nuclear iraní. Y aquí hay que tener en cuenta que las partes están trabajando en dos puntos esenciales: por un lado, en las sanciones que Estados Unidos debe levantar y, por el otro, en los detalles sobre cómo Irán restringirá su actividad nuclear. Esto en un escenario en el que Irán ignoró por meses los llamados de países occidentales de reanudar las conversaciones.

“El tiempo se acaba, y en ausencia de un progreso rápido, dado el veloz avance del programa nuclear de Irán, el acuerdo muy pronto se convertirá en papel mojado”, se lee en algunas agencias de prensa.