¿Qué implica reconocer al Estado palestino y qué tensiones hay alrededor de eso?

Un manifestante ondea una bandera palestina durante una huelga nacional en Italia bajo el lema 'Bloqueemos todo', en solidaridad con el pueblo palestino y exigiendo que se detenga el envío de armas a Israel. Foto: EFE - LUCA ZENNARO

El reconocimiento al Estado palestino que llegó este fin de semana por parte del Reino Unido, Canadá y Australia, y posteriormente de Portugal, fue importante, en la medida en la que ellos eran aliados tradicionales de Israel. Ahora bien, aunque más de 150 países han reconocido a Palestina como Estado, aún quedan algunas preguntas sobre el futuro que esta decisión puede tener en la arena internacional.

De momento y según la Convención de Montevideo de 1933, hay cuatro criterios para la condición de Estado. Bajo esos parámetros, debe haber una población permanente, un territorio definido, un gobierno propio y la capacidad de conducir relaciones internacionales con otros países.

Bajo las condiciones actuales, en las que Israel sigue con la destrucción de la Franja de Gaza, además de la expansión de sus asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional, se cumplen parcialmente solo dos de ellos: una población permanente, aunque los bombardeos en Gaza son una amenaza para eso, si se tiene en cuenta que la mayoría de su población está desplazada y que se cuentan más de 60.000 víctimas mortales, y la capacidad de establecer relaciones internacionales.

Aunque en este caso hay un territorio, ese está en disputa. Recordemos que los palestinos reclaman como suyos el este de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza, pero todos ellos fueron conquistadas por Israel durante la guerra de los Seis Días, en 1967. A esto se suma el choque entre la Autoridad Palestina (con el partido Fatah administrando Cisjordania) y el gobierno de Hamás en el enclave que hoy sigue bajo asedio. Es decir, han pasado 77 años de separación geográfica y 18 años de división política.

Entonces, aunque la Autoridad Palestina representa a su población en el plano internacional, el control israelí y su falta de autoridad sobre Gaza limitan sus capacidades. Eso sí, la interlocución se podría ver reforzada con el reconocimiento en el exterior, ya que supondría establecer contactos diplomáticos directos.

Quienes han dado el reconocimiento deben revisar sus relaciones con el Estado israelí y garantizar que sus acuerdos no perjudiquen sus obligaciones con Palestina. Además, no podrán beneficiarse de la explotación israelí en los territorios ocupados. Es decir, deberán dejar de importar productos israelíes obtenidos fuera del marco legal.

¿Qué pasa con Estados Unidos?

Las anexiones en Cisjordania profundizarían el enfrentamiento de Israel con Europa, ampliarían su brecha con los Estados árabes y distanciarían aún más a Estados Unidos de sus aliados en todo el mundo, mientras la administración de Donald Trump mantiene su apoyo a Benjamin Netanyahu.

En una carta abierta, unos legisladores republicanos les advirtieron al primer ministro británico, Keir Starmer, al primer ministro canadiense, Mark Carney, y al primer ministro australiano, Anthony Albanese, que “proceder con el reconocimiento pondrá a su país en desacuerdo con la política y los intereses estadounidenses de larga data y puede dar lugar a medidas punitivas en respuesta”.

Lo que no está claro es si Estados Unidos respaldará activamente la respuesta de Israel –incluida una posible toma de control de partes de Cisjordania– o si la administración de Trump simplemente acordó no interponerse en las acciones ordenadas por el Ejecutivo israelí.

La anexión de Cisjordania ha sido calificada por los países árabes como una “línea roja”, y podría conducir a una degradación de las relaciones diplomáticas solo cinco años después de la normalización de los lazos con Emiratos Árabes Unidos y Baréin, a través de la firma de los Acuerdos de Abraham.

