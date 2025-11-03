¿Qué está pasando en Nigeria? Trump amenaza con acción militar por “asesinato de cristianos”

Trump agitó la tensión en África: amenazó con intervenir militarmente en Nigeria tras acusar al gobierno de matar cristianos, sin pruebas. Foto: EFE - Francis Chung / POOL

Nigerianos de todo el espectro religioso rechazaron este lunes las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente a raíz de los supuestos asesinatos de cristianos en el país.

El domingo, reiteró su amenaza de una operación militar en Nigeria por “asesinatos de cristianos”, luego de que el presidente del país africano sugiriera una reunión para resolver el asunto.

Consultado por un reportero de la AFP a bordo del Air Force One sobre si contemplaba el despliegue de tropas estadounidenses en Nigeria o ataques aéreos, Trump respondió: “Podría ser, quiero decir, muchas cosas; contemplo muchas cosas”.

“Están matando a los cristianos, y los están matando en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda”, añadió.

En una publicación incendiaria, Trump trambién afirmó en redes sociales que había solicitado al Pentágono que elaborara un posible plan de ataque, un día después de advertir que el cristianismo se enfrentaba a una amenaza existencial en Nigeria.

Trump añadió que si el país africano no frenaba los asesinatos, Estados Unidos atacaría y lo haría de forma rápida, brutal y contundente.

¿Qué está pasando en Nigeria?

Nigeria, el país más poblado de África, está prácticamente dividido entre una parte sur mayoritariamente cristiana y una mitad norte de mayoría musulmana. Su territorio es escenario de multitud de conflictos, en los que, según los expertos, pierden la vida tanto cristianos como musulmanes.

Pero las denuncias de una “persecución” de cristianos en Nigeria hallaron mucho eco en la derecha europea y estadounidense en las últimas semanas.

“Los cristianos están siendo asesinados, no podemos negar el hecho de que los musulmanes [también] están siendo asesinados”, señaló a AFP Danjuma Dickson Auta, un líder comunitario, de confesión cristiana.

Auta, de 56 años, es oriundo del estado de Plateau, donde cristianos y musulmanes conviven desde hace mucho. Allí se ha producido un repunte de la violencia, en momentos puntuales, como con los disturbios sectarios que estallaron en la capital, Jos, en 2001 y 2008.

En los últimos años, Plateau y otros estados del “cinturón medio” de Nigeria (el centro del país) han sido escenario de mortíferos enfrentamientos entre agricultores, mayoritariamente cristianos, y ganaderos de la etnia fulani (también llamados “peul”), musulmanes, por cuestiones de tierra y recursos.

El conflicto ha dejado pueblos arrasados y numerosas muertes, sobre todo entre los agricultores.

Ataques a menor escala contra ganaderos, incluyendo matanzas por ajustes de cuentas de personas de etnia fulani, al azar, o de sus animales - no suelen dar lugar a tantos titulares, ni en la prensa local ni en la internacional.

Aunque a menudo se achaca la violencia a razones étnicas y religiosas, los expertos afirman que la raíz del problema se encuentra en la mala gestión de las tierras y la policía de las zonas rurales.

En Plateau, hay quien, harto de la violencia, ha echado mano de palabras como “genocidio”, aunque más bien en términos étnicos y no religiosos.

Aun así, en los últimos años, grupo separatistas del sureste del país han denunciado un supuesto “genocidio cristiano”.

El gabinete Moran Global Strategies, radicado en Estados Unidos, hizo presión a favor de los separatistas este año y asesorando al personal del Congreso estadounidense sobre lo que calificó como “persecución” cristiana, según los folletos que repartió.

Piden reunión con Trump

El presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu dijo el domingo más temprano que estaba dispuesto a reunirse con Trump, para resolver el asunto.

“No interpretamos (la publicación) literalmente. Sabemos que Donald Trump tiene su propio estilo de comunicación”, declaró a la AFP Daniel Bwala, asesor especial de Tinubu en comunicación política, sugiriendo que se trataba de una forma de forzar una reunión entre ambos líderes para que pudieran encontrar “un frente común” en la lucha contra la inseguridad.

Anteriormente, Bwala había sugerido en una publicación en X que los dos líderes podrían reunirse pronto.

“En cuanto a las diferencias sobre si los terroristas en Nigeria atacan solo a los cristianos o, de hecho, a todas las religiones y a quienes no profesan ninguna fe, las diferencias, si existen, serían discutidas y resueltas por los dos líderes cuando se reúnan en los próximos días”.

Bwala, quien hablaba por teléfono desde Washington, declinó dar detalles sobre una eventual reunión.

