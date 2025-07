Residente no asistirá a 2 festivales por los nexos de los organizadores con Israel

Residente se ha dado a conocer por su apoyo público a Palestina, razón por la cual aseguró que no le preocupan las consecuencias legales que vengan con la cancelación de su participación en los festivales de Benicàssim y de Morriña de La Coruña. Foto: EFE - SERGIO PÉREZ

El artista puertorriqueño Residente anunció este miércoles que no actuará en dos festivales musicales españoles debido a que están “indirectamente vinculados” con el fondo de inversión estadounidense KKR, al que atribuye relaciones con empresas israelíes vinculadas con la vulneración de derechos humanos en Palestina, según aseguró.

Se trata del Festival Internacional de Benicàssim y del Morriña de La Coruña, según un comunicado del rapero. Su hermano fue quien le informó sobre la relación entre los festivales y el fondo de inversión, afirmó el artista.

Tras recibir esa alerta, el rapero decidió verificar la información por su cuenta: “Me enteré recientemente de algo que nadie en mi equipo tenía la menor idea. Entonces hablé con amigos periodistas e investigadores para verificarlo todo”, comentó.

El músico considera que este fondo “invierte y apoya financieramente a empresas israelíes involucradas en tecnología militar, sistemas de vigilancia y espionaje”, además de “financiar proyectos inmobiliarios en asentamientos ilegales dentro de territorios palestinos ocupados”.

Según Residente, ese tipo de inversiones representan una contribución indirecta “al genocidio y a las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra el pueblo palestino”. Por ello, decidió cancelar las actuaciones en ambos festivales: “No puedo participar ni por un segundo en nada que esté conectado a esta tragedia, por muy indirectamente que sea”.

También les pidió perdón a quienes pagaron las entradas para asistir a sus conciertos: “Con todo el respeto y ofreciendo mis más sinceras disculpas a todos los que compraron entradas para verme, anuncio oficialmente que no me presentaré en estos festivales.”

El artista, que ha mostrado públicamente su apoyo a Palestina, añadió que desconoce si esta decisión tendrá consecuencias legales, pero no le preocupa: “Honestamente, no me importa. Mi postura sobre esto es clara. Siempre lo ha sido y siempre lo será”. Días antes, y por los mismos motivos, la artista española Judeline también comunicó su retirada del festival de Benicàssim.

