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«Salimos con la ropa que llevábamos puesta»: los yemeníes huyen de los nuevos combates

El hambre y las enfermedades han atormentado a Yemen durante años. Ahora, los combates entre el gobierno respaldado por Arabia Saudita y los hutíes respaldados por Irán lo empujan al límite.

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Saeed Al-Batati, Shuaib Almosawa y Somini Sengupta | The New York Times
14 de septiembre de 2026 – 09:30 p. m.
SANA'A (Yemen), 12/09/2026.- Houthi troopers patrol in Sana'a, Yemen, 12 September 2026. Following a week-long offensive, Houthi forces captured the port city of Mokha and key strategic sites along Yemen's western coast, cementing their control over the Bab al-Mandab Strait and the vital shipping route to the Gulf of Aden. EFE/EPA/YAHYA ARHAB
Soldados hutíes patrullan en Saná, Yemen, el 12 de septiembre de 2026. / EFE
Foto: EFE - YAHYA ARHAB

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Al menos la mitad de la población padece hambre. Millones de niños no están vacunados. Un brote de sarampión se está propagando. El pueblo de Yemen ha sobrevivido a los ultrajes de una guerra civil de más de una década. La semana pasada, muchos volvieron a correr por sus vidas.

Una nueva ronda de combates ha estallado entre los hutíes, la milicia respaldada por Irán en el norte, y el gobierno respaldado por Arabia Saudita y reconocido de manera internacional, lo que amplía el conflicto regional que comenzó a principios de este año con los…

Por Saeed Al-Batati, Shuaib Almosawa y Somini Sengupta | The New York Times

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