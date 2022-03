Sin agua y en medio del bombardeo: relatos desde la ciudad ucraniana de Mariúpol

Los daños del bombardeo a una base de defensa aérea después del ataque ruso en Mariupol, Ucrania, Foto: Agencia AP

Olexander, integrante de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Ucrania, quien pidió no mencionar su apellido por motivos de seguridad, cuenta cómo se vive la guerra en Mariúpol, la última gran ciudad al borde del mar de Azov bajo control de Kiev. Desde hace varios días, unos 450.000 habitantes resisten sin calefacción, agua y electricidad en esa ciudad sitiada por las fuerzas rusas. Si Moscú toma el control de Mariúpol se produciría un importante giro en el conflicto, que empezó el 24 de febrero con una ofensiva rusa contra Ucrania.

“Hoy está un poco más tranquilo, porque ayer todo estuvo muy mal por la cantidad de explosiones que hubo en toda la ciudad. Hoy visitamos a algunos de nuestros amigos y familiares y vimos los lugares donde ocurrieron las explosiones que, incluso, eran cerca a bloques residenciales y carreteras. Por supuesto hay algunos distritos que están más bombardeados y arruinados, pero las explosiones también llegaron hasta el centro de la ciudad”, cuenta Olexander.

👀🌎📄 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Desde hace días, los bombardeos rusos impiden la evacuación de civiles en Kiev, Mariúpol, Sumy, Járkov, Volnovaja y Mykolaiv. De hecho, en Mariúpol, las autoridades ya trataron de evacuar a las personas de la zona de batalla desde el domingo. Pero la salida ha sido imposible, pues Ucrania dice que Rusia violó el alto el fuego acordado para este fin de semana, lo que pone en peligro a los civiles. ¿Cómo sobreviven en medio de la guerra?

“No hay sitios donde la gente pueda encontrar agua, por lo que están optando por otras opciones. Por ejemplo, vimos que están utilizando el agua de los sistemas de calefacción para cosas tan básicas como lavarse las manos. Y también vimos un camión con agua de UNICEF, pero solo estaba en un lugar de la ciudad y había mucha gente haciendo fila”, agrega el integrante de MSF. De hecho, la organización advirtió este fin de semana que la situación en Mariúpol era “catastrófica”, por lo que la evacuación de civiles era vital.

“Es imperativo que este corredor humanitario, que pudo haber sido creado hoy, pero que realmente no entró en vigor porque no se respetó el alto el fuego, sea establecido rápidamente para permitir que la población civil, mujeres y niños, salgan de la ciudad”, dijo el sábado a AFP Laurent Ligozat, coordinador de emergencia de MSF en Ucrania. “Ya no hay electricidad, no hay calefacción, la comida se está acabando, las tiendas están vacías. Por varios días simplemente nada ha entrado o salido de la ciudad”, indicó.

Le puede interesar: Estos son los países que entraron en la lista de “naciones hostiles” de Putin

Una situación que también describe Olexander: “No hay sitios para comprar comida. Ni tiendas ni farmacias que vendan medicinas. Por eso la gente tiene que entrar por las puertas rotas y tomar lo que necesitan. Pero esta situación comenzó hace dos o tres días. Así que hoy, casi todas estas tiendas y farmacias ya están vacías”. Sobre el estado de los centros médicos, el integrante de MSF comenta que no hay información precisa. Sin embargo, cuenta que los proyectiles aterrizaron en una casa que está ubicada muy cerca al hospital de la región que cuenta con cuidados intensivos.

Además, Olexander cuenta que acceder a información es difícil, en parte por la falta de electricidad. “Tenemos baterías para recargar los celulares, pero tal vez funcionen solo para una recarga más. Y también, los recargamos un poco cuando estamos conduciendo a lo largo de la ciudad”, agregó.

Le puede interesar: Rusia no compareció ante la CIJ por invasión a Ucrania, ¿qué sigue?

Rusia anunció hoy treguas locales en varias ciudades de Ucrania a partir de mañana para permitir la evacuación de civiles, que el lunes siguió escalando con la muerte de 13 personas en el bombardeo de una panadería industrial a 50 kilómetros de Kiev.

“La Federación Rusa anuncia un alto el fuego a partir de las 10 a. m. (hora de Moscú) del 8 de marzo” para la evacuación de civiles de Kiev, así como de las ciudades de Sumy, Járkov, Chernígov y Mariúpol, indicó la célula del Ministerio de Defensa ruso encargada de las operaciones humanitarias en Ucrania, en un comunicado citado por las agencias de noticias rusas.

Sin embargo, la viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vereshchuk, dijo este lunes que estas rutas son “absurdas, cínicas e inaceptables”. Algo en lo que coincidió el presidente francés, Emmanuel Macron: “No conozco a muchos ucranianos que tengan ganas de ir a refugiarse a Rusia (...) Todo esto no es serio. Es de un cinismo moral y político que me parece insoportable”, dijo Macron en una entrevista emitida por la cadena televisiva LCI.