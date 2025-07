Soldados israelíes, sospechosos de crímenes de guerra, fueron detenidos en Bélgica

Los palestinos se reúnen en un punto de distribución de alimentos en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: AFP - EYAD BABA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía de Bélgica interrogó a dos militares israelíes por presuntas violaciones al derecho internacional humanitario cometidas en Gaza. Esto ocurrió en medio del festival Tomorrowland, donde los uniformados fueron arrestados.

Los sospechosos fueron acusados de “ataques indiscriminados contra zonas civiles, viviendas y hospitales”, así como de “uso de torturas y escudos humanos”. A la lista se sumó llevar a cabo “detenciones arbitrarias y masivas, y desplazamientos forzados contra civiles”. A ambos se les incriminó por estar directamente involucrados en los “crímenes más atroces” realizados por el ejército israelí en Gaza.

Las denuncias legales en contra de los soldados fueron presentadas el viernes por la Fundación Hind Rajab y la Red Global de Acción Legal. Las autoridades belgas confirmaron que se abrió una investigación en contra de los dos israelíes.

“Esto indica que Bélgica ha reconocido su jurisdicción, según el derecho internacional, y está tratando las acusaciones con la seriedad que merecen”, aseguró la Fundación Hind Rajab en un comunicado tras la captura de los soldados.

“En un momento en que demasiados gobiernos guardan silencio, esta acción envía un mensaje claro: las pruebas creíbles de crímenes internacionales deben recibir una respuesta legal, no indiferencia política”, añadió la organización.

Por su parte, el fiscal federal ordenó la captura de los soldados para que se hiciera el respectivo interrogatorio tras la demanda. Cuando este término, los dos hombres fueron liberados.

Le recomendamos: Ocasio-Cortez, criticada por votar en contra de recorte de ayuda militar a Israel

El interrogatorio se llevó a cabo en virtud de una nueva disposición del Código de Procedimiento Penal de Bélgica, que entró en vigor el año pasado. Esta le permite a los tribunales investigar presuntas violaciones cometidas en el extranjero si los actos están contemplados en tratados internacionales ratificados por Bélgica, incluidos los Convenios de Ginebra (1949) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (1984).

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel confirmó lo sucedido, pues señaló que un ciudadano y un soldado fueron interrogados y, posteriormente, liberados. “Las autoridades israelíes se encargaron de este asunto y están en contacto con ambos”, expresó la entidad a través de un comunicado citado por The Associated Press.

Este caso muestra un cambio de paradigma en el que los sistemas judiciales nacionales empiezan a aplicar normas de derecho internacional. “Esto marca un momento clave: los sistemas nacionales empiezan a hacer cumplir estándares que antes eran solo internacionales”, subrayó Ruki Gafe, analista legal en derecho humanitario internacional para el Washington Center of Human Rights. Por el momento, el fiscal federal aseguró que no se compartirá más información sobre el estado de la investigación.

La presión internacional crece: decenas de países exigen el fin de la guerra en Gaza

El lunes, 28 países, entre ellos Japón, Australia y varios Estados europeos, se reunieron para exigir que la guerra de Israel hacia Gaza se “detenga ahora”.

Estos gobiernos, muchos de ellos aliados de Israel, emitieron lo que, de momento, serían sus declaraciones más contundentes frente a la devastación que vive el enclave palestino, condenando la obstrucción de la ayuda en el territorio atacado por el ejército israelí.

La declaración conjunta, firmada por los ministros de Asuntos Exteriores de estos países, condenó “el suministro limitado de ayuda y el asesinato inhumano de civiles, incluidos niños, que intentan satisfacer sus necesidades más básicas de agua y alimentos”.

Andrew Stroehlein, de Human Rights Watch, aseguró para el portal de noticias checo Seznam.cz que muchos gobiernos —incluso algunos de los que firmaron la declaración pidiendo el fin de la guerra— han priorizado sus intereses políticos sobre los derechos humanos. Es decir, han apoyado a Israel no tanto porque estén de acuerdo con sus acciones militares, sino porque lo consideran un aliado político o estratégico.

Le podría interesar: Dos hermanos, misma esposa: el matrimonio que conmocionó India por vieja tradición

El asedio de Israel en Gaza ha dejado más de 59.000 víctimas mortales y 140.000 heridos desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.139 personas y más de 200 fueron tomadas como rehenes. La declaración busca ser un mensaje urgente y de unión para que la guerra acabe ahora.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com