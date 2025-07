Solo quedó la cruz: así fue el ataque de Israel a única Iglesia católica en Gaza

Una vista de los daños sufridos por la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza tras un ataque israelí contra la iglesia, en el barrio de Zeitoun de Gaza. Foto: AFP - OMAR AL-QATTAA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tres personas murieron y varias resultaron heridas, entre ellas el párroco argentino Gabriel Romanelli, al verse alcanzada por un bombardeo israelí la única iglesia católica de la Franja de Gaza, indicó este jueves el Patriarcado Latino de Jerusalén.

“Esta mañana, aproximadamente a las 10H20, el recinto de la Sagrada Familia en Gaza (norte), perteneciente al Patriarcado Latino, fue atacado por el ejército israelí”, señaló en un comunicado la institución.

“Hasta este momento, tres personas han perdido la vida a causa de las heridas sufridas y otras nueve resultaron heridas, dos de ellas en estado grave”, agregó, al actualizar el balance previo de dos muertos.

El Patriarcado condenó “enérgicamente esta tragedia y este ataque a civiles inocentes”, que causó daños en el edificio.

Entre los heridos figura el párroco argentino Gabriel Romanelli, con el que hablaba habitualmente por las noches el difunto papa Francisco, tras el inicio de la guerra entre Hamás e Israel en octubre de 2023.

Fotógrafos de la AFP pudieron ver a los heridos, atendidos en el Hospital Al Ahli, también conocido como Bautista, en Ciudad de Gaza. Allí estaba el padre Romanelli, herido en la pierna derecha, con un vendaje.

Para el Patriarcado, “atacar un lugar sagrado que alberga a unas 600 personas desplazadas, en su mayoría niños, es una violación flagrante de la dignidad humana (...) y del carácter sagrado de los lugares religiosos, que han de proporcionar un refugio seguro en tiempos de guerra”.

“Por la mañana, un tanque nos atacó y alcanzó la iglesia. Varios civiles murieron y resultaron heridos”, declaró a la AFP Shadi Abu Daud, un desplazado cuya madre, de 70 años, murió en el ataque.

Esta información fue confirmada por el patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, al portal Vatican News.

Netanyahu “lamenta profundamente” el ataque

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este jueves al presidente estadounidense, Donald Trump, que el ataque a la iglesia católica fue “un error”, informó la Casa Blanca.

Trump llamó a Netanyahu al enterarse del ataque, explicó a periodistas su portavoz Karoline Leavitt. “Fue un error de los israelíes atacar esa iglesia católica, eso fue lo que el primer ministro le comunicó al presidente”, declaró.

Netanyahu dijo después que Israel “lamenta profundamente” el bombardeo de una iglesia en Gaza, según un comunicado de su oficina.

“Israel lamenta profundamente que un disparo fortuito alcanzara la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Cada vida inocente perdida es una tragedia. Compartimos el dolor de las familias y de los fieles”, agregó.

El papa León XIV se dijo “profundamente entristecido” por el ataque, pero evitó mencionar a Israel.

“Su Santidad reitera su llamado a un alto el fuego inmediato”, indicó el Vaticano en un comunicado firmado por su número dos, el cardenal italiano Pietro Parolin.

La población de Gaza es abrumadoramente musulmana, y cuenta apenas un millar de cristianos. La mayoría de ellos son ortodoxos, y según el Patriarcado Latino de Jerusalén, el enclave cuenta con 135 católicos.

“Acto grave”

Previamente, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, apuntó al ejército hebreo por este incidente, y escribió que “los ataques contra la población civil llevados a cabo por Israel desde hace meses son inaceptables”.

También Francia condenó el “inadmisible” bombardeo israelí a la única iglesia católica del enclave, que se encuentra “bajo la protección histórica” del país, mientras que la Cancillería argentina expresó “su seria preocupación por los hechos ocurridos”.

Monseñor Pascal Gollnisch, director de la organización caritativa católica L’Oeuvre d’Orient, centrada en los cristianos de Oriente Medio, fustigó por su lado un ataque “totalmente inaceptable por muchas razones”.

Este jueves, la agencia gazatí de Defensa Civil informó de al menos una veintena de muertos en otros ataques israelíes efectuados en diversos puntos del enclave.

La guerra se desencadenó el 7 de octubre de 2023, cuando combatientes del movimiento islamista palestino Hamás llevaron a cabo un gran ataque sorpresa en el sur de Israel.

Ese día, los islamistas mataron a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

Los milicianos también secuestraron a 251 personas, 49 de las cuales siguen cautivas en Gaza, entre ellas 27 que estarían muertas según el ejército israelí.

En respuesta, el ejército israelí lanzó una ofensiva en la Franja de Gaza en la que han muerto más de 58.500 palestinos, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio, considerados fiables por la ONU.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com