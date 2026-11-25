Fue precisamente esta oficina la encargada de coordinar la visita, a la que asistieron…

Después de la polémica generada por la visita de nueve congresistas de las Comisiones Segundas del Senado y la Cámara de Representantes a Taiwán, que provocó el rechazo de China y llevó al gigante asiático a pedirle al presidente Abelardo de la Espriella que reafirme el compromiso de Colombia con el principio de «una sola China», la oficina comercial de Taiwán en el país se pronunció mediante un comunicado en el que lamentó las «acusaciones sin sustento».

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Fue precisamente esta oficina la encargada de coordinar la visita, a la que asistieron los congresistas Agmeth Escaf (Pacto Histórico), Mary Jurado (Pacto Histórico), Germán Rodríguez (Movimiento de Salvación Nacional), Alejandro Bermeo (Movimiento de Salvación Nacional), Simón Molina (Creemos), Juan Manuel Londoño (Partido Conservador), Jonathan Eduardo Pineda (Centro Democrático), Jesús Omero Cuasapud (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia – AICO) y Óscar Fabián Espinosa (Alianza Social Independiente – ASI).

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En un comunicado difundido el martes, afirmaron que "las visitas internacionales realizadas por congresistas con el propósito de fomentar el entendimiento mutuo, promover la cooperación económica y comercial y estrechar los lazos de amistad entre los pueblos constituyen una modalidad habitual de intercambio".

Aprovecharon para rechazar las declaraciones hechas por la Embajada de China, en las cuales acusaron a Taiwán de usar "dinero y engaño" para captar a figuras políticas colombianas. "Estas acusaciones no solo perjudican la reputación internacional de Taiwán, sino que también ponen en entredicho la dignidad, la integridad y la capacidad de juicio independiente de los congresistas colombianos. Esta Oficina hace un llamado a cesar la difusión de acusaciones carentes de sustento probatorio", afirma el comunicado.

Vale la pena recordar que China es el segundo socio comercial más importante para Colombia solo por detrás de Estados Unidos. En su comunicado, la embajada china dejó claro que la cuestión de Taiwán es "la primera línea roja infranqueable en las relaciones entre China y Colombia".

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