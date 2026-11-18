"Te queremos", le dijo Trump a la ex primera dama, de 97 años, quien le lanzó un beso, según muestra un vídeo publicado en la red social X por Margo Martin, asistente especial del presidente estadounidense y asesora de…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó este miércoles en Manila a Imelda Marcos, viuda de Ferdinand Marcos, tras alabar la víspera a la pareja, que durante dos décadas lideró lo que se denominó como una "dictadura conyugal" en el archipiélago, marcada por torturas, asesinatos extrajudiciales y corrupción.

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"Te queremos", le dijo Trump a la ex primera dama, de 97 años, quien le lanzó un beso, según muestra un vídeo publicado en la red social X por Margo Martin, asistente especial del presidente estadounidense y asesora de comunicación.

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El encuentro se produjo en un pasillo, después de que Trump alabara la víspera a los padres del actual presidente e hijo de la pareja, Ferdinand Marcos Jr. -con quien este miércoles mantuvo una reunión bilateral-, durante una cena celebrada con los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en cuya cumbre anual participó el estadounidense.

Trump, que estuvo menos de 24 horas en Manila antes de viajar a Shenzhen (China), le dijo al presidente filipino que "conocía muy bien" a sus padres, Imelda Marcos y el dictador Ferdinand Marcos, quien gobernó Filipinas entre 1965 y 1986 e impuso la ley marcial, y que eran "personas magníficas".

"Creo en la genética, y ellos hicieron un buen trabajo. Tienes una genética excelente, eso se lo puedo asegurar", añadió el estadounidense.

Durante la dictadura conyugal de Ferdinand e Imelda Marcos, unas 3.257 personas fueron víctimas de asesinatos extrajudiciales durante la ley marcial (1972-1981), y unas 35.000 fueron torturadas, según la organización Amnistía Internacional (AI).

La familia Marcos desfalcó alrededor de 10.000 millones de dólares al erario público durante los 21 años que duró su gobierno.

Su huida a EE. UU. tras una revolución popular mostró al mundo la opulenta riqueza de la que se rodeaban Ferdinand e Imelda, con fastuosas colecciones de zapatos, joyas y artículos de lujo.

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