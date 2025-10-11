Tensión Pakistán-Afganistán: nuevos ataques fronterizos agravan la crisis regional

Funcionarios de seguridad paquistaníes inspeccionan la escena tras un supuesto ataque de militantes contra una estación de policía en Dera Ismail Khan, en la provincia de KPK, Pakistán, el 11 de octubre de 2025. Foto: EFE - SAOOD REHMAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Afganistán lanzó ataques “no provocados” contra posiciones en la frontera entre con Pakistán en la noche del viernes, 10 de octubre, tras varios días de crecientes tensiones, según un comunicado difundido a los medios por las fuerzas de seguridad paquistaníes.

🔑Las claves del ataque de Afganistán (por si tiene afán)

Afganistán lanzó ataques “no provocados” contra posiciones en la frontera, según el Ejército paquistaní.

Pakistán respondió con fuego pesado, causando la muerte de varios soldados afganos e insurgentes.

Los combates se concentran en las provincias de Kunar, Khost, Paktia, Paktika y Helmand.

Islamabad acusa a Kabul de colaborar con insurgentes del Tehreek-e-Taliban (TTP).

La escalada coincide con la visita del canciller afgano a India, aumentando la tensión diplomática.

Mientras tanto, un portavoz talibán en Afganistán declaró a EFE que “los enfrentamientos de respuesta y defensa con las fuerzas paquistaníes continúan”.

Le recomendamos: Hamás prevé negociaciones difíciles en la siguiente fase del plan de paz en Gaza

Según Pakistán, el objetivo del ataque era forzar el cruce de formaciones presuntamente kwarij (insurgentes del Tehreek-e-Taliban o talibanes paquistaníes) hacia territorio paquistaní.

El Ejército de Pakistán reaccionó con rapidez y con contundencia, provocando la muerte de decenas de soldados afganos y presuntos insurgentes khwarij, según Islamabad.

Le podría interesar: No hay “mejores” personas que tratar (10 años después del ataque de EE. UU. a MSF)

“Esta agresión por parte de Afganistán se produce en un momento en el que el ministro de Asuntos Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, se encuentra de visita en la India.

Los combates continúan, aunque las fuerzas afganas se han replegado de muchas áreas, según Islamabad.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, dijo en un comunicado difundido a los medios que “el fuego de las fuerzas afganas contra la población civil es una flagrante violación de las leyes internacionales” y añadió que “el entramado del juego de fuego y sangre que está jugando Afganistán coincide con el de nuestro enemigo eterno (La India)”.

Le sugerimos: Regresar a Gaza: miles de personas comienzan el retorno a sus hogares

“A Afganistán también se le dará una réplica adecuada, como a la India, para que no se atreva a mirar a Pakistán con malas intenciones”, añadió Naqvi.

Un fuente de EFE en Kabul que habló en condición de anonimato, aseguró que los combates se han extendido por varias provincias afganas, entre ellas Kunar, Khost, Paktia, Paktika y Helmand, zonas que desde hace años son focos de disputa en la Línea Durand.

También puede leer: El Ministerio Público peruano pidió evitar la salida del país de Boluarte

Por su parte el portavoz de la Policía de Paktia, Muneeb Zadran, indicó que “los enfrentamientos con las fuerzas pakistaníes continúan”, y adelantó que las autoridades darán más detalles a medida que evolucioné la situación.

En Afganistán, la escalada se considera una represalia directa por una serie de ataques aéreos paquistaníes efectuados el viernes que impactaron en varios puntos dentro de Afganistán.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com