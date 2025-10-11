La escasa presencia femenina en los Nobel: más allá de María Corina Machado

María Corina Machado ondea la bandera venezolana durante una protesta contra las elecciones presidenciales en 2024. Foto: AFP - JUAN BARRETO

María Corina Machado se convirtió el viernes 10 de octubre en la segunda mujer latina en recibir el Premio Nobel de la Paz (la primera fue Rigoberta Menchú, en 1992), así como la número 66 en la historia en ser galardonada con este reconocimiento.

Otra latinoamericana en la lista de los premios Nobel es la chilena Gabriela Mistral, quien recibió el Nobel de Literatura en 1945.

Solo el 6,7 % de los premios Nobel han sido otorgados a mujeres desde 1901.

La brecha de género persiste especialmente en las categorías científicas.

Paz y Literatura son las áreas donde más mujeres han sido reconocidas.

Las barreras históricas y sociales siguen limitando la visibilidad femenina en la academia.

Organismos como la UNESCO buscan promover la igualdad en la ciencia y la investigación.

Desde la creación de los Premios Nobel en 1901 hasta 2025, únicamente 67 mujeres han sido galardonadas, en contraste con los 911 hombres que han recibido este reconocimiento.

La desigualdad de género en los Premios Nobel es significativa, con solo un 6,7 % de las distinciones otorgadas a mujeres desde 1901, y una representación aún menor en las categorías científicas. Aunque ha aumentado su presencia, las mujeres siguen siendo minoría en los Nobel de ciencias, según los datos de la Fundación Nobel.

Este desequilibrio se debe en parte a barreras históricas como la exclusión de las mujeres de la educación superior hasta finales del siglo XIX y principios del XX, así como a la invisibilizarían de sus contribuciones científicas.

El Nobel de la Paz y Literatura ha tenido una mayor participación femenina, 19 mujeres han ganado el Nobel de la Paz, incluyendo figuras como Rigoberta Menchú y Malala Yousafzai, y otras 16 han sido galardonadas en Literatura.

En Economía, solo tres mujeres han recibido el premio, siendo Claudia Goldin (2023) una de ellas por sus estudios sobre la brecha salarial de género.

Ángeles Briñón, experta en políticas de igualdad, señaló para el medio El Mundo, que “este techo de cristal es tan solo un reflejo de lo que sucede actualmente en la sociedad”, remarcando que la desigualdad en los premios sigue los patrones sociales culturales que invisibilizan a muchas mujeres en la ciencia y la academia.

📌 Ganadoras al nobel de la paz

Bertha von Suttner (Austria, 1905): Primera mujer en recibir el premio, reconocida por su activismo pacifista y por fundar la Sociedad Alemana de Paz.

Jane Addams (EE. UU., 1931): Por su trabajo en la promoción de la paz y el desarme mundial.

Betty Williams y Mairead Corrigan (Irlanda, 1976): Por fundar un movimiento para acabar con el conflicto violento en Irlanda del Norte.

Madre Teresa de Calcuta (India, 1979): Destacada por su labor humanitaria con enfermos y pobres.

Alva Myrdal (Suecia, 1982): Por su trabajo en el desarme nuclear.

Aung San Suu Kyi (Birmania, 1991): Por la defensa no violenta de la democracia y derechos humanos.

Rigoberta Menchú Tum (Guatemala, 1992): Por la lucha en defensa de los derechos indígenas y la paz social.

Jody Williams (EE.UU., 1997): Por su labor contra las minas antipersonales.

Shirin Ebadi (Irán, 2003): Primera mujer iraní ganadora, por su trabajo en derechos humanos y democracia.

Wangari Maathai (Kenia, 2004): Por su activismo en desarrollo sostenible, democracia y paz, siendo la primera mujer africana galardonada.

Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakkol Karman (2011): Por su lucha no violenta por la seguridad y los derechos de las mujeres en la paz.

Malala Yousafzai (Pakistán, 2014): Por su defensa del derecho a la educación de las niñas y jóvenes.

Nadia Murad (Irak, 2018): Por combatir la violencia sexual en conflictos armados.

Maria Ressa (Filipinas, 2021): Por la defensa de la libertad de prensa como base para la democracia.

Narges Mohammadi (Irán, 2023): Por luchar en prisión contra la opresión y por los derechos humanos.

María Corina Machado (Venezuela, 2025): Por su labor en la promoción de la democracia y la transición pacífica en Venezuela.

👉 La academia como espejo de desigualdades sociales

La academia no es ajena a las desigualdades sociales y de género, y los Premios Nobel reflejan esta realidad. La igualdad de género en la ciencia trasciende una cuestión de justicia social: es clave para promover un avance científico y tecnológico más inclusivo, diverso y sostenible.

Organizaciones como la UNESCO impulsan programas globales que promueven esta igualdad, buscando transformar las estructuras culturales y institucionales que perpetúan la exclusión femenina.

La visibilización y reevaluación crítica de los obstáculos que enfrentan las mujeres en las carreras científicas, como el patriarcado, los mandatos de género y el llamado “techo de cristal,” son esenciales para revertir la exclusión histórica.

