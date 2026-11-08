El temblor alcanzó el nivel 5 de la escala sísmica japonesa, que consta de siete niveles y mide la agitación de la…

El sismo se registró a la 1:04, hora local (16:04 GMT del sábado), con epicentro en la prefectura de Shizuoka, a 40 kilómetros de profundidad. La JMA no activó la alerta de tsunami.

Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este domingo el centro de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés). El sismo dejó al menos una veintena de personas heridas y provocó interrupciones en el transporte.

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Terremoto en Japón: al menos 20 personas heridas por un sismo de magnitud 5,7

El temblor alcanzó el nivel 5 de la escala sísmica japonesa, que consta de siete niveles y mide la agitación de la superficie y los posibles daños, en algunas zonas de las prefecturas de Aichi, Nagano, Gifu y Shizuoka.

Los bomberos y el Gobierno de Aichi informaron de que al menos 20 personas resultaron heridas, ninguna de gravedad, según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Por su parte, la prefectura de Shizuoka registró tres personas heridas, con edades comprendidas entre los 30 y los 90 años, según un comunicado publicado en su página web.

La compañía eléctrica Chubu comunicó que no detectó anomalías en la central nuclear de Hamaoka, ubicada en Shizuoka, a unos 200 kilómetros al suroeste de Tokio.

Algunos servicios de trenes locales se vieron afectados por el seísmo. Además, los trenes bala que circulan entre las estaciones de Shizuoka y Gifu-Hashima sufrieron retrasos debido a los controles de seguridad, informó el operador.

Japón se encuentra sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Por esta razón, el país registra terremotos con relativa frecuencia y cuenta con infraestructuras especialmente diseñadas para resistir los temblores.

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