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Terremoto en Japón: al menos 20 personas heridas por un sismo de magnitud 5,7

En la madrugada de este domingo, un fuerte movimiento sísmico sacudió el centro de Japón. Las autoridades reportaron al menos 20 personas heridas y retrasos en los servicios ferroviarios, aunque no fue necesaria la activación de una alerta de tsunami.

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EFE
Toyohashi (Japan), 08/11/2026.- People walk past damaged windows at a car dealership after an earthquake in Toyohashi, Aichi Prefecture, Japan, 08 November 2026. A 5.7-magnitude earthquake hit central Japan early 08 November, injuring about 20 people. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/
El terremoto de magnitud 5,7 tuvo su epicentro en la prefectura de Shizuoka, Japón, a 40 kilómetros de profundidad.
Foto: EFE - JIJI PRESS

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Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este domingo el centro de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés). El sismo dejó al menos una veintena de personas heridas y provocó interrupciones en el transporte.

El sismo se registró a la 1:04, hora local (16:04 GMT del sábado), con epicentro en la prefectura de Shizuoka, a 40 kilómetros de profundidad. La JMA no activó la alerta de tsunami.

El temblor alcanzó el nivel 5 de la escala sísmica japonesa, que consta de siete niveles y mide la agitación de la superficie y los posibles daños, en algunas zonas de las prefecturas de Aichi, Nagano, Gifu y Shizuoka.

Los bomberos y el Gobierno de Aichi informaron de que al menos 20 personas resultaron heridas, ninguna de gravedad, según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

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Por su parte, la prefectura de Shizuoka registró tres personas heridas, con edades comprendidas entre los 30 y los 90 años, según un comunicado publicado en su página web.

La compañía eléctrica Chubu comunicó que no detectó anomalías en la central nuclear de Hamaoka, ubicada en Shizuoka, a unos 200 kilómetros al suroeste de Tokio.

Algunos servicios de trenes locales se vieron afectados por el seísmo. Además, los trenes bala que circulan entre las estaciones de Shizuoka y Gifu-Hashima sufrieron retrasos debido a los controles de seguridad, informó el operador.

Japón se encuentra sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Por esta razón, el país registra terremotos con relativa frecuencia y cuenta con infraestructuras especialmente diseñadas para resistir los temblores.

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Por EFE

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