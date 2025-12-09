Terremoto en Japón: alerta de tsunami levantada tras sismo de 7,6 que deja más de 30 heridos

Un automóvil quedó varado en una carretera colapsada en Tohoku, prefectura de Aomori, noreste de Japón, el 9 de diciembre de 2025. Foto: EFE - JIJI PRESS

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió a Japón este lunes 8 de diciembre, dejando al menos 30 heridos y una alerta de tsunami que ya fue levantada por parte de las autoridades, quienes tuvieron que evacuar a más de 100.000 personas de la costa noroeste del país.

El temblor se registró a las 11:15 de la noche, hora local, a unos 71 kilómetros mar adentro frente a la costa noreste del país, con una profundidad cercana a los 53 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El terremoto generó que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta de tsunami para la costa del Pacífico de Hokkaido, la prefectura de Aomori y la prefectura de Iwate, según CNN.

Afortunadamente, las olas del tsunami no fueron tan grandes como se esperaba y pudieron levantar la alerta este martes 9 de diciembre. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) reportó una ola de tsunami de 70 centímetros en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, y otra de 40 centímetros en las regiones de Aomori y Hokkaido.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, informó el martes a la prensa que al menos 30 personas habían resultado heridas tras el sismo, y advirtió que podrían registrarse nuevas réplicas de igual o mayor intensidad, según CNN.

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) alertó sobre la posibilidad de que en el transcurso de la semana se produzca un terremoto de gran magnitud —de 8 o más en la escala—, aunque señaló que la probabilidad de que ocurra es de apenas un 1 %.

También varias regiones se vieron afectadas con cortes de electricidad, suspensiones de servicios de trenes, autopistas cerradas y daños en la infraestructura de la ciudad, como fue el caso en Mutsu, una ciudad en la prefectura de Aomori.

Japón está acostumbrado a los fuertes movimientos sísmicos, ya que se ubica en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una franja donde la actividad sísmica y volcánica es especialmente intensa. El terremoto más devastador de su historia reciente fue el de Tohoku, en 2011, de magnitud 9.1, que provocó un tsunami de enormes proporciones y desencadenó una crisis nuclear, según CNN.

