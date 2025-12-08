Trump concede a Nvidia permiso para vender chips avanzados, por un pedazo de las ganancias

Imagen de la sede central de Nvidia en Santa Clara, California. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

El presidente Donald Trump concedió a Nvidia Corp. permiso para enviar su chip de inteligencia artificial H200 a China a cambio de un 25% de las ventas, una medida que supondría una importante victoria para la empresa más valiosa del mundo y que podría permitirle recuperar miles de millones de dólares de negocio perdido en un mercado global clave.

La decisión fue anunciada por Trump en una publicación en su red social Truth, tras semanas de deliberaciones con sus asesores sobre si conceder permiso para enviar el H200 a China. Trump afirmó que había informado al presidente chino, Xi Jinping, sobre la medida y que este había respondido favorablemente. Añadió que las ventas solo se realizarían a “clientes aprobados” y que los fabricantes de chips, incluidos Intel Corp. y Advanced Micro Devices Inc., también podrían optar a ellas.

“Protegeremos la seguridad nacional, crearemos puestos de trabajo en Estados Unidos y mantendremos el liderazgo de Estados Unidos en inteligencia artificial”, afirmó Trump en su publicación. “Los clientes estadounidenses de NVIDIA ya están avanzando con sus increíbles y muy avanzados chips Blackwell y, pronto, Rubin, ninguno de los cuales forma parte de este acuerdo”, en referencia a las líneas más avanzadas de chips de Nvidia.

El permiso para las exportaciones de H200 se considera una concesión de Nvidia, que anteriormente presionaba para vender sus chips Blackwell de diseño más avanzado a clientes chinos, según afirmó una persona familiarizada con el asunto antes del anuncio.

El anuncio marca un cambio significativo en la política estadounidense de exportación de chips de IA avanzada, que el gobierno del antecesor de Trump, Joe Biden, había restringido considerablemente por motivos de seguridad nacional relacionados con las aplicaciones militares chinas.

Trump criticó el enfoque de Biden. “Obligaba a nuestras grandes empresas a gastar miles de millones de dólares en la construcción de productos ‘degradados’ que nadie quería, una idea terrible que frenó la innovación y perjudicó al trabajador estadounidense”, señaló.

Con esto se refería al requisito impuesto por la administración Biden a las empresas de chips de crear versiones modificadas y menos potentes específicamente para el mercado chino. Estos chips tenían capacidades reducidas (por ejemplo, velocidades de procesamiento más bajas) para cumplir con las regulaciones de control de exportaciones.

Los portavoces de la Casa Blanca y del Departamento de Comercio no hicieron comentarios de inmediato, mientras que Nvidia se negó a hacer declaraciones. Semafor informó anteriormente de que el Departamento de Comercio se estaba preparando para aprobar las exportaciones.

Permitir las ventas de H200 a China representaría una victoria para Nvidia en su intento de conseguir que Trump y el Congreso relajen los controles de exportación que han impedido a la empresa vender sus chips de IA en la segunda economía más grande del mundo. Huang ha forjado una estrecha relación con Trump desde las elecciones de noviembre de 2024 y ha utilizado esos vínculos para defender que las restricciones solo benefician a los gigantes nacionales chinos como Huawei Technologies Co.

Tras reunirse con Trump el miércoles, Huang expresó su incertidumbre sobre si China aceptaría los chips H200 de Nvidia en caso de que Estados Unidos relajara las restricciones a la venta de los procesadores. “No lo sabemos. No tenemos ni idea”, dijo Huang, mientras se dirigía a una reunión a puerta cerrada con miembros del Comité Bancario del Senado, que tiene jurisdicción sobre los controles de exportación. “No podemos degradar los chips que vendemos a China, no lo aceptarían”.

Este verano, Nvidia obtuvo la aprobación para vender su chip H20, menos potente, diseñado para quedar justo por debajo de los límites de exportación existentes, pero China rápidamente dijo a los posibles clientes nacionales que rechazaran el producto y confiaran en los procesadores fabricados por empresas chinas, bloqueando de hecho a la empresa estadounidense del mercado de centros de datos del país.

El mes pasado, Huang afirmó que China representaba un mercado de US$50.000 millones para su empresa, aunque, por ahora, Nvidia ha excluido los ingresos de los centros de datos de la nación asiática de sus previsiones financieras. “Nos encantaría tener la oportunidad de volver a participar en el mercado chino”, declaró en una entrevista con Bloomberg Television.

Nvidia logró otra victoria en el Congreso la semana pasada, donde los legisladores mantuvieron una disposición fuera de la legislación de defensa que habría limitado la capacidad de la empresa para vender sus avanzados chips de IA a China y otras naciones adversarias. La denominada Ley GAIN AI habría obligado a los fabricantes de chips, incluidos Nvidia y Advanced Micro Devices Inc., a dar prioridad a los clientes estadounidenses en la venta de sus potentes chips de IA antes de venderlos en China y otros países sujetos a embargo de armas.

El mandatario enfatizó que los chips más avanzados de Nvidia (la serie Blackwell y los próximos procesadores Rubin) no están incluidos en el acuerdo y siguen estando disponibles solo para clientes estadounidenses.

Bajo las restricciones de la era Biden, se bloqueó la exportación a China de las GPU H200 y otros chips avanzados similares. Lanzados inicialmente en el segundo trimestre de 2024, los H200 están aproximadamente 18 meses por detrás de las ofertas de vanguardia de la compañía.

Las unidades de procesamiento gráfico o GPU se utilizan para entrenar los modelos de IA que constituyen la base de la revolución de la IA generativa iniciada con el lanzamiento de ChatGPT en 2022.

El Departamento de Comercio está ultimando los detalles de implementación, y Trump ha afirmado que “el mismo enfoque se aplicará a AMD, Intel y otras grandes empresas estadounidenses”.

El anuncio se produce en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, que compiten por el dominio de la tecnología de inteligencia artificial.

