Tragedia en África: video captura derrumbe en una mina de oro que deja más de 100 muertos

Una avalancha de tierra cayó sobre un grupo de mineros en un pueblo remoto de la República Centroafricana y los sepultó. Foto: Archivo particular - Archivo Particular

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Un deslizamiento de tierra en una mina de oro artesanal dejó más de 100 muertos en un pequeño poblado del oeste de la República Centroafricana (RCA), según informaron funcionarios locales y trabajadores humanitarios citados por The Guardian. El derrumbe ocurrió el martes por la tarde en la localidad de Zamboye, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Baboua y cerca de la frontera con Camerún.

Videos difundidos en redes sociales muestran una avalancha de tierra cayendo sobre un grupo de personas, presuntamente mineros, y sepultándolos. Un fiscal local señaló que muchas otras personas quedaron atrapadas bajo el material, aunque no precisó cifras. Sin embargo, Gervais Ganagoroh, voluntario de la Cruz Roja involucrado en las labores de rescate, dijo a la agencia AP que se habían recuperado más de 100 cuerpos.

Según The Guardian, las autoridades abrieron una investigación y un segundo fiscal de Baboua indicó que el incidente se debió al colapso de varios túneles subterráneos donde trabajaban los mineros. Cedric Mbango, un minero del lugar, describió lo ocurrido ante la AFP como “catastrófico” y relató que el terreno se derrumbó por completo y sepultó a las víctimas.

Los equipos de rescate buscan sobrevivientes entre trabajadores que serían nacionales de RCA y Camerún. Las autoridades de la región oriental camerunesa confirmaron al menos tres víctimas de su país, mientras que el diario Cameroon Tribune elevó esa cifra a cuatro. El gobernador de esa región, Grégoire Mvongo, dijo que trabaja de cerca con sus contrapartes centroafricanas para atender las consecuencias de la tragedia.

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Bertrand Be Yangué, integrante del consejo juvenil de Zamboye, advirtió que el balance podría seguir subiendo a medida que avancen los rescates, y lamentó la muerte de jóvenes que llegaron a la mina buscando aliviar las penurias económicas de sus familias. El sitio noticioso Corbeau News reportó que se está usando maquinaria pesada para las labores de extracción, lo que podría poner en riesgo a quienes sigan con vida bajo los escombros.

Las minas artesanales son comunes en distintas zonas de África pese a estar prohibidas, ya que el desempleo empuja a hombres jóvenes a explotaciones abandonadas.

Según recordó la AFP, este no es un hecho aislado. En junio, un derrumbe similar en la mina de Be Mbari causó varias decenas de muertos, en marzo murieron siete personas en una mina de Ngourroum y en febrero otras 20 perdieron la vida en Gordi.

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