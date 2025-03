Tras jornadas de bombardeos, Israel anuncia operaciones terrestres en Gaza

Un palestino inspecciona una casa destruida tras un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, al norte de la Franja, el 19 de marzo de 2025. Foto: EFE - HAITHAM IMAD

El Ejército de Israel dijo este miércoles haber iniciado operaciones terrestres “específicas” en la Franja de Gaza a fin de “crear una zona de amortiguación parcial”, en lo que fuentes locales describieron como un bloqueo en la carretera Salah al Din, que conecta de norte a sur el enclave palestino.

Esto, al tiempo que la Defensa Civil de la Franja de Gaza anunció la muerte de al menos 13 personas en nuevos bombardeos israelíes contra el territorio palestino desde la medianoche. Israel “efectuó varios bombardeos (...) que causaron la muerte de 13 personas y dejaron decenas de heridos, incluyendo mujeres y niños, en Jan Yunis (sur) y Ciudad de Gaza“, declaró a AFP Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil.

Por su parte, Israel, en un comunicado castrense, informó que “durante el último día, tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron operaciones terrestres específicas en el centro y sur de la Franja de Gaza para ampliar la zona de seguridad y crear una zona de amortiguación parcial entre el norte y el sur de Gaza”.

Según el texto las tropas se extendieron también al centro del corredor Netzarim, un área militar y puesto de control con cámaras localizado al sur de Ciudad de Gaza, del que Israel se había retirado el pasado 9 de febrero como uno de los requisitos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego.

Esto provocó que el tráfico se detuviera casi por completo y que los gazatíes, pese al retorno a los ataques aéreos, se desplacen ahora por la calle costera Rashid, informó el medio panárabe Al Araby Al Jadeed.

Además, el Ejército aseguró que una de sus brigadas de infantería permanecerá estacionada en el Comando Sur (el sector territorial de las fuerzas armadas que abarca Gaza) “preparada para operaciones en la Franja”.

Pasadas las 2:00 horas de la madrugada del martes, Israel dio por terminado el alto el fuego, en vigor desde el 19 de enero, y bombardeó alrededor de un centenar de puntos en toda Gaza, lo que mató a más de 400 personas en uno de los días más mortíferos para el enclave.

Hamás, por su parte, dijo este miércoles que no ha “cerrado la puerta” a las negociaciones, según un dirigente del movimiento palestino que controla el enclave. “Hamás no cerró la puerta a las negociaciones, pero insistimos en que no hay necesidad de nuevos acuerdos”, afirmó Taher al Nunu a AFP, en una llamada telefónica desde El Cairo, añadiendo que Israel debería verse obligado a aplicar el acuerdo de tregua existente. “Existe ya un acuerdo, firmado por todas las partes”, destacó.

“No necesitamos condiciones previas, pero exigimos [que Israel] se vea obligado a cesar de inmediato [las hostilidades] y dé arranque a la segunda fase de las negociaciones”, previstas por el acuerdo de tregua en vigor desde el 19 de enero, agregó el portavoz.

Al menos un trabajador de la ONU muerto

Un empleado extranjero de la ONU es una de las víctimas fatales este miércoles tras un bombardeo israelí en Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, afirmó el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, pero el ejército israelí negó haber atacado esa zona del enclave palestino.

“Un muerto y cinco heridos graves entre los empleados extranjeros que trabajan para las instituciones de las Naciones Unidas [fueron] trasladados al hospital de los Mártires de Al Aqsa [en Deir al Balah], después del bombardeo de su base en el centro” del territorio, dijo el Ministerio de Salud de Gaza.

AFP no pudo confirmar la información ante la ONU.

El ejército israelí desmintió por su parte haber atacado el miércoles en la región de Deir al Balah. “Contrariamente a esas informaciones, el ejército israelí no atacó el complejo de la ONU en Deir al Balah”, dijo el ejército en un comunicado. No hay “ninguna actividad operativa” del ejército en esa zona, dijo un portavoz militar israelí a la AFP.

Según imágenes filmadas por el servicio AFPTV en Deir al Balah, tres hombres fueron llevado al hospital en una ambulancia y en vehículos de la ONU.

Dos de los heridos tenían una camisa con la inscripción “UNMAS”, el servicio de lucha contra las minas de las Naciones Unidas.

En medio de esto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo sentirse “profundamente entristecido y conmocionado” por la muerte de un empleado en los “bombardeos” contra edificios de Naciones Unidas en Gaza, y pidió una “investigación completa”, declaró uno de sus portavoces.

“La ubicación de todos los locales de la ONU es conocida por todas las partes en conflicto, que están obligadas por el derecho internacional a protegerlos y garantizar su inviolabilidad”, dijo Farhan Haq, quien precisó que otros cinco miembros del personal de la ONU habían resultado heridos después de que dos edificios que albergaban personal de la ONU en Deir el-Balah fueran alcanzados por los “bombardeos”.

Protestas en Israel

Entretanto, miles de manifestantes abuchearon este miércoles en Jerusalén al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, acusándolo de una deriva antidemocrática y de continuar la guerra contra Hamás sin tener consideración por los 58 rehenes en manos del movimiento palestino en la Franja de Gaza.

Esa manifestación, la más importante desde hace varios meses, fue organizada por grupos opositores a Netanyahu, que protestan contra su decisión de destituir a Ronen Bar, el jefe del Shin Bet, el servicio de inteligencia interior y seguridad.

A la manifestación frente al Parlamento israelí se sumaron las agrupaciones de familiares de los rehenes, que protestaban contra los bombardeos en la Franja de Gaza.

“Esperamos que todo el pueblo de Israel se una al movimiento y continúe hasta que se restablezca la democracia y que se liberen los rehenes”, dijo a la AFP Zeev Berar, 68 años, que vino desde Tel Aviv.

“Tú eres el jefe, tú tienes la culpa”, y “Tienes sangre en las manos” eran dos de las consignas que coreaban los manifestantes.

Otros llevaban carteles que decían “Todos somos rehenes” o llamaban a Estados Unidos a “Salvar a Israel de Netanyahu”.

Los allegados a los cautivos piensan que al autorizar el reinicio de los bombardeos este martes, el primer ministro “sacrificó” a los rehenes aún vivos que podrían haber muerto bajo las bombas.

Los manifestantes acusan a Benjamin Netanyahu de aprovechar la guerra contra Hamás para acallar las críticas y concentrar el poder en manos del gobierno.

De las 251 personas secuestradas durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, que desencadenó la guerra, aún quedan 58 en manos de Hamás, de los cuales el ejército israelí considera que 34 están muertos.

Netanyahu anunció el domingo que iba a destituir al jefe del Shin Bet, diciendo que ya no tenía “confianza” en él debido al fracaso de sus servicios de impedir el ataque del 7 de octubre.

El gobierno de Netanyahu inició también un procedimiento legislativo contra la fiscal general de Israel, que manifestó reservas sobre su política.

