Tres años del 7 de octubre: Israel conmemora y Gaza sigue devastada, con una tregua frágil

Hace tres años, el 7 de octubre de 2023, el grupo palestino Hamás lanzó un ataque terrorista coordinado contra el sur de Israel. Mató a 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, incluidos varios niños. Hubo incursiones en kibutz como Be’eri y Nir Oz, ataques contra bases militares y una masacre en el festival de música Nova. La mayoría de las víctimas fueron civiles. El hecho fue condenado por numerosos gobiernos y calificado como un atentado contra la población israelí y judía, y marcó un punto de quiebre en el conflicto entre…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Hace tres años, el 7 de octubre de 2023, el grupo palestino Hamás lanzó un ataque terrorista coordinado contra el sur de Israel. Mató a 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, incluidos varios niños. Hubo incursiones en kibutz como Be’eri y Nir Oz, ataques contra bases militares y una masacre en el festival de música Nova. La mayoría de las víctimas fueron civiles. El hecho fue condenado por numerosos gobiernos y calificado como un atentado contra la población israelí y judía, y marcó un punto de quiebre en el conflicto entre israelíes y palestinos. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos lo ha descrito como el día más mortífero para los judíos desde el Holocausto.

El ataque motivó a Israel para iniciar su asedio contra la Franja de Gaza, una ofensiva calificada por varios países y expertos de la ONU como un genocidio. Más de 73.000 personas han muerto, según el Ministerio de Salud gazatí. La respuesta israelí se extendió rápidamente por el territorio y provocó una crisis humanitaria de enormes dimensiones, con desplazamientos masivos, destrucción de infraestructura y restricciones al acceso a alimentos, agua y atención médica.

Publicidad

Le puede interesar: Hamás anuncia el cierre de su gobierno en Gaza, pero quedan dudas sobre su desarme

Un alto al fuego mediado por Estados Unidos entró en vigor el 10 de octubre de 2025 y permitió el fin de las operaciones militares a gran escala y la devolución de los rehenes restantes. En total, más de 30 murieron en cautiverio. Sin embargo, la tregua se mantiene frágil, con ataques y bombardeos frecuentes y una expansión del territorio bajo control israelí dentro de Gaza. Según las autoridades sanitarias de la Franja, más de 1.300 palestinos han muerto desde el inicio del alto al fuego. Israel sostiene que sus operaciones responden a ataques de Hamás y a presuntas violaciones del acuerdo, mientras ambas partes se acusan mutuamente de incumplirlo.

La violencia también ha seguido cobrándose la vida de niños. Unicef informó el 6 de agosto de 2026 que al menos 300 niños y niñas habían muerto en Gaza durante los 300 días posteriores al anuncio del alto al fuego, un promedio de uno por día. La agencia igual señaló que cientos más habían resultado heridos, muchos de ellos de gravedad.

La ofensiva israelí ha generado una disputa internacional sobre si las acciones en Gaza constituyen genocidio. En 2025, una Comisión de Investigación de la ONU concluyó que Israel había cometido genocidio, una posición que han defendido organizaciones como Amnistía Internacional y algunos académicos. Sus conclusiones se basan, entre otros elementos, en la magnitud de las muertes civiles, la destrucción de infraestructura, las restricciones al acceso a alimentos y las declaraciones de algunos dirigentes israelíes. Israel rechaza categóricamente esta acusación y sostiene que libra una guerra de autodefensa contra Hamás, al que acusa de operar entre la población civil.

En el ámbito jurídico, el caso presentado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia continúa en curso. La Corte ha emitido medidas provisionales relacionadas con la situación en Gaza, pero todavía no ha dictado una sentencia definitiva sobre si Israel cometió genocidio.

La Corte Penal Internacional, por su parte, ha emitido órdenes de captura contra Benjamin Netanyahu y miembros de su gabinete, así como contra la cúpula de Hamás, por las acciones perpetradas en Gaza e Israel, respectivamente. La CPI, actualmente bajo ataque por una campaña internacional liderada por Estados Unidos para desacreditarla, según analistas, está entre los opcionados para recibir el Nobel de Paz que se anunciará este viernes.

Después de tres años del ataque, Israel conmemora este 7 de octubre con ceremonias en honor a las víctimas y los rehenes. Las actividades incluyen un minuto de silencio a las 6:29 de la mañana, testimonios, convoyes y una ceremonia nacional en Tel Aviv.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com