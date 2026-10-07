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Tres años del 7 de octubre: Israel conmemora y Gaza sigue devastada, con una tregua frágil

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 marcó un punto de quiebre. Tres años después, la guerra dejó decenas de miles de muertos, una devastación sin precedentes en Gaza y una disputa internacional sobre el futuro del conflicto.

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Redacción Mundo
JERUSALÉN, 19/01/2026.- Miembros del colectivo Consejo de Octubre, conformado por familiares de las víctimas de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, protestan en la Knéset (Parlamento israelí) contra el proyecto de ley para establecer un comité de investigación gubernamental del ataque, que se comenzó a debatir este lunes en comisión parlamentaria.EFE/Orna Kupferman/Movimiento Prodemocracia Israelí***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Miembros del colectivo Consejo de Octubre, conformado por familiares de las víctimas de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, protestan en la Knéset (Parlamento israelí) contra el proyecto de ley para establecer un comité de investigación gubernamental del ataque, que se comenzó a debatir este lunes en comisión parlamentaria.
Foto: EFE - Orna Kupferman/Movimiento Prodemocracia Israelí

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Hace tres años, el 7 de octubre de 2023, el grupo palestino Hamás lanzó un ataque terrorista coordinado contra el sur de Israel. Mató a 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, incluidos varios niños. Hubo incursiones en kibutz como Be’eri y Nir Oz, ataques contra bases militares y una masacre en el festival de música Nova. La mayoría de las víctimas fueron civiles. El hecho fue condenado por numerosos gobiernos y calificado como un atentado contra la población israelí y judía, y marcó un punto de quiebre en el conflicto entre…

Por Redacción Mundo

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Comentarios
  • Lalo(70277)Hace 45 minutos
    La operación de Hamas no fue un ataque terrorista; fue acción de la resistencia palestina ante años y años de oprobio, latrocinios, sevicia sin límtes y crímenes de guerra y contra la humanidad en contra de la población palestina, el histórico ocupante de la tierra usurpada por los asesinos sionistas.
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