No fue una conferencia de Yalta, como algunos sugerían, pero fue una reunión con la cual "estamos haciendo historia", en palabras del estadounidense Donald Trump. Fue un encuentro en el que se mantuvo un "conversatorio libre" y se creó un "entendimiento mutuo", según el ruso Vladímir Putin. Fue una conversación en la que se mencionó que "ninguna paz se ha forjado jamás reduciendo las oportunidades de diálogo", aunque no hubo un pronunciamiento público sobre la guerra de Ucrania ni de la de Irán. El encuentro entre los dirigentes más poderosos…

No fue una conferencia de Yalta, como algunos sugerían, pero fue una reunión con la cual "estamos haciendo historia", en palabras del estadounidense Donald Trump. Fue un encuentro en el que se mantuvo un "conversatorio libre" y se creó un "entendimiento mutuo", según el ruso Vladímir Putin. Fue una conversación en la que se mencionó que "ninguna paz se ha forjado jamás reduciendo las oportunidades de diálogo", aunque no hubo un pronunciamiento público sobre la guerra de Ucrania ni de la de Irán. El encuentro entre los dirigentes más poderosos del mundo dejó una foto para la historia y mostró que el líder del Kremlin tiene la atención de Washington y Pekín, además de que Estados Unidos, lejos de ser un único hegemón, comparte el escenario global con Rusia y China.

Lo que se vio fue el posicionamiento de los tres como líderes de un proceso de transición con base en su propia perspectiva de dividir al mundo en zonas de influencia. Esa fue la interpretación que dio el docente Vladímir Rouvinski sobre la reunión del jueves, en la cual la ausencia de una posición pública sobre Ucrania la leyó como "el respeto de la existencia de los intereses mutuos". Allí, Trump se mostró cercano a Xi y Putin, a quien llamó amigo y aliado en la guerra. El líder del Kremlin se proyectó como alguien más allá de los intentos de aislarlo del mundo tras casi cinco años de guerra contra Kiev y el presidente del gigante asiático proyectó la imagen de anfitrión y de ser uno de los más grandes árbitros de los asuntos globales.

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Ahora bien, su encuentro despertó varios reparos. "La reunión en Shenzhen parecía más bien una sesión sin agenda definida": escribió Patrick Wintour, editor diplomático en The Guardian: "El vacío se llenó con promesas vacías de ‘mantener la estabilidad estratégica y la seguridad internacional’, una tarea que, a juzgar por lo que ocurre en el mundo, ninguno de los asistentes está llevando a cabo con gran eficacia en la actualidad". Se habló de aumentar el suministro de energía, reformar las Naciones Unidas, limitar los poderes de la Corte Penal Internacional y del compromiso tentativo de debatir sobre el desarme nuclear y la no proliferación, temas que, entre sí, se mostraron dispares, y tampoco se presentaron con mayor detalle.

Tuvo, entonces, un alcance limitado, aseguró, por su parte, Jesús Agreda Rudenko, internacionalista, quien vio en Putin, quizás, la persona que más ganó con el encuentro: "Le dio mayor legitimidad". Pero dijo algo más: que Ucrania no se haya mencionado "muestra que no hay ningún avance significativo y que Rusia, como era de esperarse, no está dispuesta a renunciar a sus ambiciones". Lo de Irán es más complicado aún: "No hay ninguna hoja de ruta en general con respecto a la dirección del conflicto, y eso hace que sea aún más difícil pensar en una solución". Puede, según él, que esté implícito en el asunto nuclear, pero figuró como otro de los grandes ausentes en el pronunciamiento público.

Y es que, como escribió Anne Applebaum en The Atlantic, "la reunión fue breve, casi vacía de contenido (…). Su verdadero propósito no era poner fin a ninguna guerra, sino producir fotografías y videos propagandísticos que cada uno de los tres líderes utilizará ahora para enmascarar sus fracasos políticos". Sobre todo porque, como lo mencionó Agreda Rudenko, puede que los tres no estén esperando el mismo resultado de lo que conversaron, y eso probablemente sea más evidente en el punto de la ONU: "China, que busca que ese espacio sea más incluyente, puede buscar una organización que contenga los impulsos de Estados Unidos, que, a la vez, no quiere sentirse limitado".

El punto en el que más sincronía pueden tener los tres es en el de la Corte Penal Internacional y la idea de que "no debe abusar de su jurisdicción", apelando a respetar la inmunidad diplomática, en momentos en los cuales tanto Putin como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tienen órdenes de arresto en su contra. "Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de los Juicios de Núremberg, se mandó una señal clara al mundo con respecto a que no se van a tolerar ciertos tipos de abusos y que es la responsabilidad de todo el sistema sancionar a los responsables", señaló Agreda Rudenko: "Es evidente que, por la posición de algunos Estados frente al ruso y al israelí, toda esa construcción entró en crisis. Sin embargo, ahora hay un cuestionamiento mucho más abierto".

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