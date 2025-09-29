Netanyahu dice frente a Trump que acepta su plan para Gaza, a la espera de Hamás

Donald Trump recibió a Benjamin Netanyahu elogiando su presencia en Washington y diciendo que tenía "mucha confianza" en que habrá paz en Gaza. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ambos dirigentes participaron de una rueda de prensa conjunta. Previo a esta intervención, el republicano elogió la visita del líder israelí, que la semana pasada dio un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en medio del retiro de varias delegaciones del lugar, entre ellas la colombiana.

En la intervención ante los reporteros, el republicano aseguró que a lo largo de las últimas semanas sostuvo conversaciones con varios líderes de Medio Oriente. Mencionó además que, de aceptar lo acordado, Hamás deberá liberar a todos los rehenes en un plazo de 72 horas. Por su lado, los países árabes y musulmanes se comprometerán a desmilitarizar Gaza y a desmantelar las capacidades militares de Hamás, así como el resto de organizaciones terroristas.

El jefe de la Casa Blanca comentó que anima a los palestinos a permanecer en la Franja de Gaza, a quienes se les ofrecerá “la oportunidad de construir una Gaza mejor”. Sin embargo, vale recordar que el asedio israelí en el enclave, calificado como un genocidio por una comisión independiente de la ONU, ha dejado más de 60.000 víctimas mortales, además de que su bloqueo al ingreso de ayuda humanitaria ha provocado una emergencia por hambre.

Aunque el republicano dio a conocer que su plan exige la creación de una “Junta de Paz”, un organismo internacional que estará encabezado por él mismo y por líderes de otros países, como el ex primer ministro británico, Tony Blair, no habló de una retirada definitiva de las fuerzas militares israelíes del territorio palestino.

Si bien su idea prevé una retirada gradual, las autoridades israelíes pueden conservar el control de una amplia zona de contención dentro de las fronteras hasta que no haya una amenaza terrorista. Trump no especificó quién y cómo se determinará la llegada a ese punto, lo que sugiere que Israel podría conservar esa zona de contención indefinidamente.

A la llegada de Netanyahu a la sede del Ejecutivo, Trump declaró ante un grupo de periodistas que tenía “mucha confianza” en que habrá paz en Gaza. Sin embargo, los líderes de Hamás aseguraron que aún no han visto la finalización del plan por parte de Israel, Estados Unidos y los países árabes. Previo a la rueda de prensa, también se supo que, a través de una llamada telefónica, Netanyahu se disculpó con el primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, por la ofensiva cometida hace unas semanas contra Doha.

“Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos”, afirmó Netanyahu frente al presidente estadounidense. Trump respondió diciendo que es el momento de que Hamás acepte los términos del plan, de lo contrario apoyarán que Israel regrese a eliminar el remanente del movimento islamista.

Según Netanyahu, si se dan las condiciones para el plan de Trump, mantendrán sus tropas fuera de Gaza “dentro del perímetro de seguridad en el futuro previsible”.

