Un misil de EE. UU. impactó una base naval junto a una escuela en Irán, según un video

Imagen de referencia de un ataque contra Irán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un video recién publicado se suma a las pruebas de que un misil estadounidense probablemente impactó una escuela primaria iraní, en la que, según informes, murieron 175 personas, muchas de ellas niños.

El video, publicado el domingo por la agencia semioficial iraní Mehr News Agency y verificado por The New York Times, muestra un misil de crucero tomahawk que impacta contra una base naval situada junto a la escuela de la localidad de Minab el 28 de febrero. El Ejército estadounidense es la única fuerza implicada en el conflicto que utiliza esos misiles.

Un conjunto de pruebas recopiladas por The Times —incluidas imágenes de satélite, publicaciones en las redes sociales y otros videos verificados— indica que el edificio de la escuela primaria Shajarah Tayyebeh resultó gravemente dañado por un ataque de precisión que se produjo al mismo tiempo que los ataques contra la base naval. La base está gestionada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Cuando un periodista del Times le preguntó el sábado si Estados Unidos había bombardeado la escuela, el presidente Trump dijo: “No, en mi opinión y con base en lo que he visto, eso lo hizo Irán”. Y dijo: “Son muy imprecisos, como saben, con sus municiones”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, que estaba junto a Trump, dijo que el Pentágono estaba investigando, “pero el único bando que ataca a civiles es Irán”.

El video del ataque, del que informó por primera vez el colectivo de investigación Bellingcat, fue verificado independientemente por el Times. Comparamos las características visibles en la grabación con nuevas imágenes de satélite captadas días después de los ataques en Minab.

El video fue filmado desde una obra en construcción situada frente a la base y muestra un camino de tierra desgastado a través de una zona de hierba y montones de escombros también evidentes en las recientes imágenes por satélite, lo que refuerza su credibilidad. El video también concuerda con otros videos verificados tomados inmediatamente después de los ataques.

Un análisis del video realizado por el Times muestra que el misil alcanzó un edificio descrito como una clínica médica en la base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Una columna de humo y escombros salen disparados del edificio tras el impacto, mientras se oyen los gritos lejanos de los espectadores.

Cuando la cámara se desplaza hacia la derecha, ya se ven grandes columnas de polvo y humo alrededor de la escuela primaria, lo que sugiere que fue alcanzada poco antes del ataque contra la base naval. Esto se ve corroborado por una cronología de los ataques elaborada por el Times, que muestra que la escuela fue atacada más o menos al mismo tiempo que la base.

Otros edificios de la base naval también fueron alcanzados por ataques de precisión, según un análisis de imágenes de satélite. La falta de fragmentos de armas visibles y la imposibilidad de que periodistas externos llegaran al lugar han dificultado determinar con precisión lo sucedido.

El Times ha identificado el arma que se ve en el nuevo video como un misil de crucero tomahawk, un arma que no poseen ni el Ejército israelí ni el iraní. Los buques de guerra de la Marina estadounidense han lanzado decenas de tomahawks contra Irán desde el 28 de febrero, cuando comenzó el ataque estadounidense-israelí.

El Comando Central de Estados Unidos dijo que un video que hizo público de varios tomahawks lanzados desde buques de la Armada fue filmado el 28 de febrero, día en el que fueron atacadas la base y la escuela iraníes.

El Departamento de Defensa describe los tomahawks como misiles guiados “de largo alcance y gran precisión” que pueden volar unos 1.600 kilómetros. Se programan con un plan de vuelo específico antes del lanzamiento, y los misiles se dirigen solos hacia sus objetivos. Cada Tomahawk mide unos 6 metros de largo y tiene una envergadura de 2,5 metros, según la Marina. Los tomahawks más utilizados tienen ojivas que contienen la potencia explosiva de unos 136 kilogramos de TNT.

Trevor Ball, antiguo técnico de desactivación de artefactos explosivos del Ejército estadounidense que colabora con Bellingcat, también identificó el misil del video como un tomahawk, al igual que otro experto en armamento, Chris Cobb-Smith, director de Chiron Resources, una agencia de seguridad y logística.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que las fuerzas estadounidenses llevaban a cabo ataques en el sur de Irán en el momento en que fueron alcanzadas la base naval y la escuela. Un mapa que presentó mostraba que una zona que incluía Minab, próxima al estrecho de Ormuz, había sido blanco de ataques en las primeras 100 horas de la operación, aunque no identificaba explícitamente la ciudad.

“A lo largo del eje sur, el grupo de ataque del USS Abraham Lincoln ha seguido ejerciendo presión desde el mar a lo largo del lado sureste de la costa y ha ido mermando la capacidad naval a lo largo de todo el estrecho”, dijo el general.

No es la única vez que el general Caine ha reconocido el papel que desempeñaron los misiles tomahawk en las primeras horas de la guerra. “Los primeros tiradores en el mar fueron tomahawks lanzados por la Marina de Estados Unidos”, dijo en una sesión informativa a los periodistas en el Pentágono el 2 de marzo, cuando la Marina “empezó a realizar ataques en el flanco sur de Irán”.

En junio, un submarino de la Marina lanzó más de dos decenas de tomahawks contra una instalación nuclear de Isfahán, Irán, como parte de la guerra de los 12 días.

*Malachy Browne es director de proyectos del equipo de Investigaciones Visuales del Times. Formó parte de los equipos galardonados con el Premio Pulitzer de Reportaje Internacional en 2020 y 2023.

John Ismay es un periodista que cubre el Pentágono para el Times. Sirvió como oficial de desactivación de artefactos explosivos en la Marina estadounidense.

Shawn McCreesh colaboró con reportería. Shawn Paik y McKinnon de Kuyper colaboraron con la producción de video.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com