¿Un nuevo podcast?, Mike Pence revela sus planes tras salir de la Casa Blanca

iNo es la primera vez que el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pcence, se le mide a un programa radial. Una década antes de su elección ail Congreso en 2000 fue locutor, algeo que lo impulsó en su carrera política.

Distanciado de Donald Trump luego de la toma del Capitolio en Washington el 6 de enero, una de las jornadas más convulsas en la historia de Estados Unidos, el exvicepresidente Mike Pence volverá a sus raíces radiales después de 22 años; lanzará un podcast presentado por la Young America’s Foundation (YAF), una organización juvenil conservadora, de acuerdo con Politico.

Su programa estará dirigido a un público joven. “Es similar a un acuerdo que el grupo de jóvenes conservadores tuvo con Reagan, entonces gobernador de California, cuando YAF sirvió como patrocinador de sus comentarios diarios por radio a mediados de la década de 1970″, se lee en la publicación del medio estadounidense.

No es la primera vez que Pence se le mide a un programa radial. Una década antes de su elección al Congreso en 2000 fue locutor en una radio conservadora. “Aprendió, llamada por persona, cómo comunicar sus ideas políticas en términos concisos, hablando sobre el ‘mito‘ del calentamiento global y el ‘monstruo‘ Dr. Jack Kevorkian”, se lee en una publicación del mismo medio estadounidense que publicó un fragmento del programa.

Para muchos, esos programas radiales impulsaron a Pence en su carrera política. “Pence usó su programa de radio como trampolín hacia algo mucho más grande, a una carrera de 12 años en la Cámara de Representantes y un mandato como gobernador de Indiana, y finalmente consiguió un lugar en la boleta republicana como la candidatura de Donald Trump”, escribió el periodista Darren Samuelsohn en 2016. Años más tarde, Pence estrenó un programa de televisión con sede en Indianápolis los sábados por la noche.

Tras su salida de la Casa Blanca, y además de dedicarse al podcast, también hablará en conferencias de estudiantes organizadas por la YAF. “Ahora más que nunca, necesitamos llevar el caso de la libertad, el libre mercado y los valores tradicionales a la generación en ascenso y espero trabajar con el gran equipo de YAF para asegurar que la antorcha de la libertad brille para las generaciones venideras”, dijo Pence.

El exvicepresidente también anunció este jueves que se unirá a la Heritage Foundation como miembro visitante. “La Fundación es un buque insignia del movimiento conservador y me siento profundamente honrado de unirme a ellos como un distinguido miembro visitante para promover políticas conservadoras que beneficiarán a todos los estadounidenses”, dijo Pence en su cuenta de Twitter.

¿Y la política?

De acuerdo con The Atlantic, Pence habló con el exvicepresidente Dan Quayle sobre “la mejor manera de posicionarse para una candidatura a la Casa Blanca, y se preguntó si debería postularse como miembro del Congreso o como gobernador de Indiana”. También se dice que el exvicepresidente tiene planes para crear un nuevo comité de recaudación de fondos. “Esto serviría como su conducto principal para los donantes republicanos mientras trabaja para impulsar a los candidatos republicanos de la Cámara y el Senado en las elecciones de mitad de período de 2022″, informó Politico.

Ahora, el tema no es fácil porque Pence desafió al expresidente Trump, y algunos dicen que esa demostración de independencia podría afectar su carrera política. Y es que desde un principio, el exvicepresidente fue claro en decir que no iba a intervenir para detener la certificación en el Congreso de la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre, desafiando los deseos del exmandatario. “Mike Pence no tuvo la valentía de hacer lo que debería haber hecho para proteger a nuestro país y a nuestra Constitución (...). ¡Estados Unidos exige la verdad!”, escribió Trump en un primer tuit mientras sus seguidores entraban a la fuerza en el Capitolio el 6 de enero.

Pence rechazó la violenta toma por parte de los trumpistas. “La violencia y la destrucción que tienen lugar en el Capitolio de los Estados Unidos deben detenerse y deben detenerse ahora. Cualquiera que esté involucrado debe respetar a los agentes y salir inmediatamente del edificio”, dijo ese día.