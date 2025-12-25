Un palestino vestido de Papá Noel fue detenido por la policía de Israel

Un palestino coloca globos navideños en las puertas de su negocio durante el tradicional desfile de Navidad por las calles de Belén, Cisjordania. Foto: EFE - Magda Gibelli

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La policía israelí arrestó a un hombre palestino vestido de Papá Noel durante una redada en una fiesta de Navidad en Haifa, según denunció un grupo defensor de derechos civiles.

Los hechos ocurrieron el domingo, cuando los oficiales clausuraron un evento navideño, confiscaron el equipo y arrestaron al sujeto, así como a un DJ y a un vendedor ambulante.

Según lo expresaron las autoridades a través de un comunicado, el hombre disfrazado se resistió al arresto y agredió a un oficial. Sin embargo, el Centro Mossawa dijo que la policía usó fuerza excesiva contra los hombres y que la redada se realizó sin autoridad legal.

Esto ocurrió en medio de la única celebración navideña que han tenido los palestinos en Gaza y Belén desde hace dos años, luego de la ofensiva israelí contra el enclave, que ha sido catalogada como un genocidio por un grupo de expertos independientes de la ONU.

Aun así, los ataques israelíes han continuado. Por ejemplo, colonos arrancaron olivares en la localidad de Turmus Ayya, a las afueras de Ramallah, mientras soldados israelíes irrumpieron en viviendas y confiscaron vehículos cerca de Hebrón, según informó la agencia de noticias palestina. Además, los ataques contra cristianos han ido en aumento: un informe de marzo documenta 32 ataques a propiedades de iglesias y 45 ataques físicos contra cristianos.

En su discurso de Navidad, el papa León XIV pidió “justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria”. También condenó lo que pasa en Gaza e hizo referencia a la historia del nacimiento de Jesús en un establo. En ese sentido, dijo que esto demostraba que Dios había “plantado su frágil tienda” entre los pueblos del mundo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com