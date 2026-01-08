Van 13 muertos por ataques israelíes en Gaza: Hamás acusa a Israel de romper la tregua

Palestinos caminan junto a los escombros de una casa derrumbada, previamente dañada por un ataque israelí, en el campo de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, el 5 de enero de 2026. Foto: AFP - EYAD BABA

Ataques israelíes en la Franja de Gaza mataron este jueves a 13 personas, incluyendo cinco niños, informó la Defensa Civil gazatí, en una de las más violentas jornadas desde el alto al fuego acordado en octubre.

Mahmud Bassal, vocero de la Defensa Civil de Gaza, había mencionado previamente que el número de muertos era de nueve personas, incluyendo a los cinco niños.

Hamás denunció los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza pese a la tregua. “El bombardeo continuo de la ocupación sionista y la muerte de siete mártires, la mayoría niños, en menos de 24 horas, constituye una grave escalada criminal y una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego, con la intención de confundir la situación, incumplir las obligaciones del acuerdo e interrumpir la transición a la segunda fase”, afirma la nota de Hamás.

El grupo islamista instó a los mediadores y a los países garantes del acuerdo a presionar a Israel para que detenga los ataques y cumpla con los términos pactados, incluyendo la apertura del paso de Rafah en ambos sentidos, el ingreso de ayuda y suministros, y la transición inmediata a la segunda fase del acuerdo.

¿Qué pasó?

En el sur de Gaza, un dron impactó una carpa en un campo de refugiados y provocó la muerte de cuatro personas, incluyendo tres niños, y un adulto murió al ser alcanzado por disparos.

En el norte de la franja, una niña de 11 años murió cerca del campo de refugiados de Jabaliya, apuntó Basal, quien agregó que una persona murió en un ataque contra una escuela.

En otro ataque en el centro de la franja, un adulto y un niño resultaron muertos, dijo el portavoz.

Al finalizar la jornada de este jueves, cuatro personas resultaron muertas en un ataque aéreo contra una vivienda en el Este de Gaza.

“El número de muertos ascendió a 13 como resultado los ataques israelíes en la Franja de Gaza desde este mañana”, dijo Bassal.

Consultado por la AFP, el ejército israelí dijo que estaba verificando los informes, y también señaló el lanzamiento de un proyectil “desde el área de la ciudad de Gaza hacia el Estado de Israel”, pero que cayó dentro de la franja.

“Poco después, las fuerzas (militares israelíes) atacaron con precisión el punto de lanzamiento”, señalaron las fuerzas armadas.

La frágil tregua en Gaza, vigente desde el 10 de octubre, ha detenido en gran medida los combates entre las fuerzas israelíes y Hamás, pero ambas partes han denunciado frecuentes violaciones del alto el fuego.

Las fuerzas israelíes han matado al menos a 425 palestinos en Gaza desde que el alto el fuego entró en vigor, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército israelí, por su parte, asegura que milicianos han matado a tres de sus soldados durante el mismo período.

