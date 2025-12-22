Violento ataque en Taiwán deja tres muertos y nueve heridos en pleno centro de Taipéi

Un agente de policía taiwanés asegura el perímetro después de que varias granadas de humo fueran detonadas dentro de la Estación Central de Taipéi, en Taipéi, Taiwán, el 19 de diciembre de 2025. Foto: EFE - RITCHIE B. TONGO

Este viernes 19 de diciembre, un hombre armado con un cuchillo y una granada atacó indiscriminadamente a transeúntes en la capital de Taiwán. El hecho dejó tres personas muertas y al menos nueve heridas. Según las autoridades, el agresor se lanzó desde un edificio y murió tras cometer el ataque.

Medios locales reportaron que Chang Wen, un joven de 27 años lanzó una granada de humo en las inmediaciones de una salida subterránea de la estación central del metro de Taipéi, próxima a la principal terminal ferroviaria. La acción desató el caos entre los peatones, que corrieron para ponerse a salvo, según Associated Press.

Luego, el hombre se dirigió hacía el distrito comercial, donde apuñaló a varía personas en el primer cuarto piso de la tienda departamental Eslite, muchas de estas fueron apuñaladas en el cuello según la policía.

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, informó a la prensa que el sospechoso era buscado por las autoridades por haberse negado a cumplir con el servicio militar obligatorio, según reportó Diario Las Américas.

El primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, informó que entre los heridos se encuentra un transeúnte que colapsó tras ser atacado y sufrió un paro cardíaco antes de llegar al hospital. Además, una segunda persona resultó afectada por problemas respiratorios provocados por el humo.

El primer ministro señaló que los ataques ocurridos tanto en la estación central de Taipéi como en la de Zhongshan fueron intencionados. No obstante, las autoridades aún no han determinado el motivo detrás de la agresión. Además, aseguró que el sospechoso llevaba un mascara y que lanzó cinco y seis cocteles Molotov.

