“Una declaración de venganza”: Estados Unidos bombardea posiciones del ISIS en Siria

Ataque aéreo de Estados Unidos contra presuntos objetivos de ISIS cerca de Deir Ezzor, este de Siria. Imagen tomada de la cuenta de X @SyrianOsint. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estados Unidos bombardeó este viernes, 19 de diciembre varios objetivos en Siria ligados al ISIS. El ataque responde al atentado reciente contra tropas estadounidenses allí, que mató a dos soldados, según dos funcionarios del país.

La operación “Ojo de Halcón” —en referencia al Estado de Iowa, origen de los dos soldados fallecidos— impactó depósitos de armas e infraestructuras del ISIS en Siria, según un funcionario estadounidense y CNN.

Le recomendamos: Ataque en Sídney: imputan por “terrorismo” a uno de los atacantes

“Las fuerzas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas del EI en Siria. Este ataque masivo se produce tras el ataque contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Siria el 13 de diciembre”, informó en un breve comunicado el Comando Central de EE.UU.

Cientos de soldados estadounidenses permanecen desplegados en Siria como parte de la misión prolongada contra el ISIS. Las operaciones de EE.UU. y sus aliados, junto con el cambio de régimen en Siria, eliminaron en gran medida ese control territorial, según CNN.

Jordania como país socio de Estados Unidos se unió a este en los ataques, según lo indicado por un funcionario a CNN.

Los ataques aéreos y de artillería estadounidenses se extenderán varias horas, hasta la madrugada del sábado en Siria, según The New York Times.

Le podría interesar: El plan de Trump para Gaza, entre la ambición y la indefinición

El secretario de Defensa Pete Hegseth minimizó temores de una nueva guerra mayor en Oriente Medio, pero sugirió que los ataques intensificados contra el Estado Islámico persistirán.

“Esto no es el inicio de una guerra: es una declaración de venganza “, afirmó Hegseth en su cuenta de X.

En diversos videos compartidos en redes sociales, se puede evidenciar los ataques aéreos de Estados Unidos, como destellos en el cielo que cayeron en medio de la noche.

🪖‼️‼️🇺🇸🇸🇾ÚLTIMA HORA🇸🇾🇺🇸‼️‼️🪖



⚡️La Fuerza Aérea de Estados Unidos 🇺🇸 está realizando múltiples ataques contra posiciones del ISIS ⚫️ en Siria 🇸🇾, tras la muerte de tres ciudadanos estadounidenses 🇺🇸. https://t.co/MzQnvxIDmt pic.twitter.com/KMkncnDmm0 — SergioLR🪖 (@CasetaBosque) December 19, 2025

Los soldados estadounidenses asesinados el sábado pasado fueron las primeras bajas estadounidenses en el país desde la caída del dictador Bashar al-Assad el año anterior. Apoyaban operaciones antiterroristas contra el Estado Islámico en Palmira, ciudad central de Siria, cuando un francotirador solitario los atacó, según funcionarios estadounidenses y sirios, según The New York Times.

Alrededor de 1.800 efectivos de la Guardia Nacional de Iowa iniciaron su despliegue en Oriente Medio a inicios de año, dentro de la Operación Resolución Inherente, según CNN.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com