Vuelo de FlyDubai: copiloto fue detenido; Netanyahu dice que intentó estrellar el avión

El primer ministro, quien destacó que la mayoría de los pasajeros eran israelíes,…

"El piloto que apuñaló a su compañero ha sido arrestado y actualmente está siendo interrogado por las autoridades sauditas", dijo Netanyahu en un mensaje de video, al tiempo que ordenó preparativos ante posibles amenazas adicionales.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Arabia Saudita arrestó al copiloto de un avión de Flydubai con destino a Tel Aviv que presuntamente apuñaló al otro piloto e intentó estrellar la aeronave el miércoles.

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El primer ministro, quien destacó que la mayoría de los pasajeros eran israelíes, aseguró que "uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo", dijo el primer ministro en un mensaje en el que elogió la actuación de los pasajeros que "impidieron un desastre mayor".

El avión de FlyDubai operaba el vuelo FZ 1073 este miércoles. Tuvo que desviarse y aterrizar de emergencia este miércoles en Arabia Saudita.

Según un comunicado de la empresa propietaria del aeropuerto de Tabuk en Arabia Saudí, ambos pilotos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.

Un funcionario dijo al Canal 12: "Se evitó una catástrofe muy grave".

De acuerdo con una verificación de la BBC, el avión cayó 5200 metros (17 000 pies) en tan solo dos minutos.

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