Vuelo de Flydubai hacia Israel: ¿en qué va la investigación?

La aerolínea Flydubai, no obstante, pidió que "se eviten las especulaciones prematuras" y…

Al día siguiente del aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita del avión, con 174 personas a bordo, entre ellas 166 israelíes, sigue sin aclararse el perfil y las motivaciones del agresor.

Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves que abrió una investigación sobre una posible pista "terrorista", mientras que Israel apuntó a un adoctrinamiento "islamista" del copiloto acusado de haber querido estrellar el avión de Flydubai que iba rumbo a Tel Aviv.

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La aerolínea Flydubai, no obstante, pidió que "se eviten las especulaciones prematuras" y subrayó que se desconocen las razones de lo sucedido.

El copiloto apuñaló al comandante a bordo para hacer estrellar el avión, lo que provocó una súbita pérdida de altitud, cuentan los viajeros y las autoridades israelíes.

Varios pasajeros irrumpieron en la cabina para reducirlo, tras lo cual la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, según este relato.

Considerados "héroes" en Israel, homenajeados en la calle, en las redes sociales y en los platós de televisión, el incidente ha generado un inusual momento de unión en un país profundamente dividido a las puertas de las elecciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que los recibió en el aeropuerto, ensalzó el "increíble acto de heroísmo" de los pasajeros y la tripulación, al asegurar que impidieron un desastre que podría haber tenido un "alcance mundial".

Entre ellos está Yaniv Hayoun, un plomero, que contó haber expulsado al copiloto de la cabina antes de enderezar el avión gracias a nociones de pilotaje adquiridas viendo la televisión.

Su foto, con su ropa manchada con la sangre del agresor, ocupa el jueves la portada de varios periódicos.

Recibirá el Premio Presidencial al heroísmo ciudadano, una de las más altas distinciones civiles, junto a otros cuatro pasajeros: una mujer, "la primera" que dio la voz de alarma, otros dos hombres que redujeron al copiloto y un dentista que habría brindado cuidados de urgencia al piloto, según la presidencia.

En tanto India rindió homenaje a su piloto, herido y hospitalizado en Arabia Saudita, y su embajada en Emiratos Árabes Unidos anunció este jueves que se encontraba en "buen estado de salud y recuperándose".

El ministerio del Interior saudita afirmó que el copiloto fue trasladado desde el reino (que no mantiene relaciones con Israel) a Emiratos Árabes Unidos la mañana del jueves, acompañado por un "equipo de seguridad emiratí". Las primeras investigaciones revelaron que había atacado al capitán del avión, agregó.

"Intenciones suicidas"

"El equipo de investigación empezó a trabajar sobre el incidente, en coordinación con la Autoridad General de Aviación Civil y los organismos competentes" para determinar "en qué medida pudo estar vinculado a una actividad o tentativa terrorista", informó la agencia de prensa oficial emiratí, WAM, al citar al fiscal general.

El miércoles, las autoridades israelíes calificaron el incidente como un "intento de ataque terrorista yihadista", que apuntaba sobre todo contra Emiratos y los Acuerdos de Abraham, un pacto firmado en 2020 para normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes.

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Según Netanyahu, "el copiloto que atacó al comandante de a bordo está siendo interrogado, pero esto es lo que sabemos: había sido objeto de un adoctrinamiento islamista radical".

"Gritó: ‘Mátenme, mátenme’, de acuerdo. Así que está claro que tenía intenciones suicidas (…) Está claro que planeaba hacer estrellar el avión", declaró en la cadena estadounidense Fox News.

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Netanyahu indicó que el copiloto era ciudadano de Omán y que su país analiza cómo fue posible que trabajase en un vuelo con destino a Israel.

"Tenemos restricciones que establecen que no se pueden tener pilotos de países que no mantengan relaciones diplomáticas con Israel. Obviamente, él logró eludir esa restricción. ¿Cómo nos aseguramos de investigar a los pilotos con anticipación?", cuestionó Netanyahu.

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Gritos y sangre

Flydubai suspendió por el momento sus vuelos con destino y origen a Israel mientras dure la investigación.

Al llegar a Tel Aviv, los pasajeros dieron cuenta de un vuelo "aterrador". "Se oyeron gritos en el avión. Después abrieron la cabina y vieron sangre, y que alguien había apuñalado al piloto con un cuchillo", declaró una pasajera del vuelo en un mensaje escrito transmitido a la televisión israelí.

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Según los datos del sitio Flightradar24, la aeronave perdió bruscamente altitud durante el vuelo, pasando de cerca de 34.000 pies a las 05H21 GMT a menos de 17.000 pies en un minuto.

En un video grabado a bordo y transmitido por el medio israelí Ynet, aparece un hombre con la cabeza ensangrentada y pidiendo ayuda, poco antes de que el aparato aterrizara en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

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Tras una espera de varias horas, los pasajeros pudieron embarcar finalmente en otro avión de Flydubai que los llevó a Tel Aviv el miércoles.

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