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Xi se reunirá esta semana con Donald Trump en Estados Unidos

Se trata de una visita de Estado y será la segunda cumbre entre los dirigentes de las dos primeras potencias económicas mundiales en 2026, después de la visita de Trump a Pekín en mayo.

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Agencia AFP
21 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
PEKÍN, 15/05/2026.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (i), junto al presidente chino, Xi Jinping (d), en Zhongnanhai, Pekín. China y Estados Unidos cerraron este viernes la visita de Donald Trump a Pekín con una fórmula política de estabilidad para los próximos años, promesas de cooperación comercial y varios interrogantes aún sin despejar sobre los compromisos concretos alcanzados. EFE/ Portavoz del Ministerio de Exteriores de China vía X SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Imagen de archivo del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (i), junto al presidente chino, Xi Jinping (d), en Zhongnanhai, Pekín. / EFE
Foto: EFE - Portavoz del Ministerio de Exteriores de China via X

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El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita a Estados Unidos de miércoles a viernes esta semana para mantener conversaciones con el presidente Donald Trump, confirmó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

"Por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre", indicó en un comunicado.

Será la segunda cumbre entre los dirigentes de las dos primeras potencias económicas mundiales en 2026, después de la visita de Trump a Pekín en mayo, y el tercer encuentro cara a cara desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que Pekín "trabajará con Estados Unidos para enriquecer el contenido de la relación de estabilidad estratégica constructiva entre China y Estados Unidos, reforzar el diálogo y la cooperación y gestionar adecuadamente las diferencias".

Los dos países tienen numerosos desacuerdos en comercio y aranceles, inteligencia artificial, las guerras en Irán y Ucrania o el estatuto de Taiwán.

Xi y Trump acordaron en octubre de 2025 una frágil tregua tras meses de guerra comercial que se consolidó en la cumbre de mayo.

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Por Agencia AFP

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