Mujeres migrantes emprendedoras comparten experiencias en Cartagena

Mercy Corps organizó un conversatorio con mujeres migrantes emprendedoras en Colombia. Foto: Alejandra Ortiz

En 2019, Edith Ochoa, mujer venezolana, llegó a Colombia en compañía de su familia. Viajó desde Caracas, huyendo de la situación socioeconómica de su país. Es técnica radióloga y hoy es emprendedora de su negocio “Decoraciones Avila”, que ofrece decoraciones para fechas especiales y celebraciones. Edith, junto a otras dos mujeres venezolanas, lideraron un conversatorio este martes en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, organizada por Mercy Corps en Cartagena. (“Cobarde”, una canción contra la violencia doméstica y de género)

“Yo quiero decirles a las mujeres migrantes que hay tiempo para todo. Nosotras tenemos una gran enemiga que es la depresión que no nos deja avanzar, nos inmoviliza, venimos tristes por las cosas que dejamos en Venezuela. Pero tengan fe y esperanza. Hay que buscar aliados estratégicos”, afirmó Edith Ochoa, quien se ha organizado junto a otras mujeres venezolanas para crear red económica que apoya a las emprendedoras. Relatos: el rostro femenino de la migración venezolana en Colombia hoy)

“Si yo tengo un negocio de decoraciones, puedo buscar mujeres migrantes que hagan los pasabocas, los postres. Es una red económica, que no solo busca el bienestar personal sino de grupo”, concluyó Ochoa. Junto a Edith también conversó Delis, una mujer migrante que llegó a Colombia en 2016 y hoy se dedica a vender productos congelados. Ella recordó las dificultades a las que las personas migrantes se enfrentan por falta de documentación, entre ellas la falta de acceso al sistema de salud y a un trabajo estable y bien remunerado, además del rechazo social.

“Esto merma la confianza a la hora de emprender. Los más duro fue el miedo, porque no confiaba en mí. Creyendo en mí misma logré la independencia económica. Mi negocio tiene cuatro años. Recomiendo trabajar las emociones, regular el estrés, y buscar aliados”, añadió Delis, quien también es lideresa social y apoya a otras mujeres migrantes en Cartagena. “El extranjero no viene a quitar, las mujeres que venimos a emprender a Colombia formamos parte importante de la economía”, recalcó Delis. (Con arte y una feria de servicios, Mercy Corps conmemorará el Día de la Mujer)

El conversatorio, organizado por Mercy Corps, en el barrio Villa Estrella de la capital de Bolívar, fue moderado por la influenciadora Mildre Cartagena. “Quiero ver un mundo donde las mujeres tengan más igualdad, oportunidades económicas, donde no tengan que vivir con miedo, que se sientan empoderadas y que sean lideresas”, añadió Hugh Aprile, director de Mercy Corps en Colombia.

En el evento también se lanzó la canción “Cobarde”, una composición de Yanka, una artista migrante. La pieza musical, que está disponible en varias plataformas musicales desde hoy, pretende ser un mensaje para las mujeres del mundo, sobre todo las migrantes que son maltratadas física y psicológicamente digamos.

“La canción nació porque he vivido lo que es la violencia en mi hogar y en experiencias cercanas, aparte de lo que se vive tanto a nivel nacional y mundial, en contra de la mujer migrante y no migrante. El objetivo de la canción es que no sólo sea un mensaje para las mujeres, que día a día viven el maltrato y la violencia de género, sino también para esos hombres que son abusados física, psicológica y verbalmente de una mujer”, aseguró Yanka a El Espectador.

Por último, la actividad ofreció una jornada integral de servicios presencial para atender de primera mano sus necesidades y consultas más urgentes. Desde servicios de salud sexual y reproductiva hasta servicios legales en asuntos migratorios estuvieron a disposición en la Organización Conviventia, en el barrio Villa Estrella.