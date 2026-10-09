 

Navi Pillay: la jueza que ganó el Nobel de Paz y enfureció a Israel

Navi Pillay, la jueza sudafricana de 85 años que ganó el Nobel de Paz 2026, presidió la comisión independiente de la ONU que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza. El Gobierno israelí comparó el premio con Joseph Goebbels y dijo que el comité Nobel premió una “mentira”. Pillay respondió dedicando el galardón a los supervivientes de crímenes internacionales y defendiendo a la Corte Penal Internacional, a la que Donald Trump respondió con nuevas sanciones. Estas son las razones de un choque que empezó mucho antes, en 2014.

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Redacción Mundo

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Comentarios
  • Mario Giraldo(196)Hace 5 minutos
    Esperemos que EE produzca una version ampliada de esta noticia
  • Camilo(3yl69)Hace 55 minutos
    Excelente elección, por fin no le dieron el Nobel de paz a un anticomunista
  • Juan Manuel(00212)Hace 59 minutos
    Felicitaciones. La humanidad no se va a dejar de los genocidas.
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