El momento quedó registrado en diferentes vídeos que circulan en redes sociales. El sumo pontífice se encontraba cerca de la Base Aérea Las Palmas, en donde se desarrollaría la misa de despedida tras su visita a varios países de América del Sur, que culminó en Perú.

El papa León XIV se encontraba hoy haciendo su último recorrido como parte de su visita a Latinoamérica. En Santiago de Surco, Perú, le lanzaron un rosario que lo golpeó en el rostro mientras saludaba desde el papamóvil a las personas que acompañaban el evento.

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Papa León XIV fue golpeado en la cara con un rosario en medio de su recorrido en Perú

Tras recibir el golpe, León XIV se cubrió el rostro y pausó momentáneamente sus saludos a la multitud. Hasta ahora, no se ha reportado ninguna lesión grave a raíz del golpe.

😮 El papa León XIV recibe un fuerte golpe en la cara después de que una persona le lanzara un rosario mientras saludaba a la multitud en Lima (Perú)



🎥 Reuters#PapaLeonXIV #LeonXIV #Golpe #Lima #Peru pic.twitter.com/31pcEQREk1 — Infobae España (@infobaees) November 16, 2026

A pesar del incidente, el papa continuó su recorrido, saludando a los feligreses, y dio sin ningún contratiempo su misa de despedida en Lima.

Durante su recorrido por Sudamérica, el papa visitó Uruguay, en donde estuvo del 6 al 8 de noviembre; Argentina, en donde pasó cuatro días, del 8 al 11 de noviembre; y finalizó en Perú, a donde llegó el 11 de noviembre y se despidió hoy, 16 de noviembre.

El papa ahora se dirige a Roma, en donde se espera que aterrice el martes en horas de la mañana. Allí, una vez en la Santa Sede ubicada en el Vaticano, retomará su agenda pastoral.

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