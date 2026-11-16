Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El papa León XIV se encontraba hoy haciendo su último recorrido como parte de su visita a Latinoamérica. En Santiago de Surco, Perú, le lanzaron un rosario que lo golpeó en el rostro mientras saludaba desde el papamóvil a las personas que acompañaban el evento.
El momento quedó registrado en diferentes vídeos que circulan en redes sociales. El sumo pontífice se encontraba cerca de la Base Aérea Las Palmas, en donde se desarrollaría la misa de despedida tras su visita a varios países de América del Sur, que culminó en Perú.
Tras recibir el golpe, León XIV se cubrió el rostro y pausó momentáneamente sus saludos a la multitud. Hasta ahora, no se ha reportado ninguna lesión grave a raíz del golpe.
A pesar del incidente, el papa continuó su recorrido, saludando a los feligreses, y dio sin ningún contratiempo su misa de despedida en Lima.
Durante su recorrido por Sudamérica, el papa visitó Uruguay, en donde estuvo del 6 al 8 de noviembre; Argentina, en donde pasó cuatro días, del 8 al 11 de noviembre; y finalizó en Perú, a donde llegó el 11 de noviembre y se despidió hoy, 16 de noviembre.
El papa ahora se dirige a Roma, en donde se espera que aterrice el martes en horas de la mañana. Allí, una vez en la Santa Sede ubicada en el Vaticano, retomará su agenda pastoral.
________________
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.
Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com