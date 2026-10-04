 

Paz en Medio Oriente exige solución para dos estados (Palestina e Israel): excomisaria de UE

La solución definitiva a la violencia en Medio Oriente solo llegará si contempla dos estados (Israel y Palestina), dice la excomisaria de asuntos exteriores de la Unión europea Benita Ferrero-Waldner. La diplomática, quien también es excanciller de Austria, habló con El Espectador sobre el más reciente capítulo de las guerras en la región, protagonizado ahora por los ataques de Estados Unidos a Irán, su visión del conflicto en Ucrania y las salidas que tiene Europa ante los vientos de guerra que soplan en el vecindario.

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Élber Gutiérrez Roa

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